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Телеканал "Україна" покаже прем'єру серіалу з Анною Кошмал в головній ролі

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Режисером виступив творець "Фокстер і Макса" Анатолій Матешко

У неділю, 7 лютого, о 17:00 на телеканалі "Україна відбудеться прем'єра 4-серійного фільму "Добра душа" режисера Анатолія Матешко. У новій картині глядачі побачать не тільки улюблених акторів, а й ведучого головного ток-шоу країни "Говорить Україна" Олексія Суханова.

Люба Кулик опановує професію медика і проходить практику в будинку для літніх людей, щоб бути ближче до улюбленого вчителя – Арсенія. У прагненні допомогти матері, домробітниці, яка отримала травму, Люба потрапляє у дім Дмитра Петровича Свиридова, сповнений конфліктів і таємниць. Опинившись в епіцентрі чужих страждань, Люба сама стає жертвою драми.

Кадр зі зйомок фільму
Кадр зі зйомок фільму "Добра душа"
Фото: прес-служба

Головну роль у новій історії зіграла популярна акторка Анна Кошмал. Її героїня Люба – добра і чуйна, та через свою ініціативність нерідко страждає.

"Люба – проста студентка, яка любить обрану професію, працює, поважає старших. Вона хороша дівчина, порядна людина, завжди готова допомогти, – розповідає Анна Кошмал. – Хоч це й доволі банально, та я переконана – яким би темним не був тунель, у кінці все одно буде прекрасне світло".

"Добра душа"
Фото: прес-служба

За словами режисера-постановника картини Анатолія Матешка, молода акторка ідеально підійшла на роль доброї та відкритої Люби.

"Аня Кошмал дуже вдало вписалась у цю історію. В емоційному акторському середовищі нечасто зустрінеш відкриту людину, яка бажає всьому світові лише добра, і щоб це виглядало органічно. "Добра душа" – фільм про заповіді. Сьогодні таку людину вважають мало не фриком. Суспільство настільки раціональне та прагматичне, що добрій душі немає в ньому місця. Та своїми вчинками вона змінює світ на краще", – каже Анатолій Матешко.

"Добра душа"
Фото: прес-служба

Також у фільмі знялись актори Олександр Константинов, Ігор Бочкін, Владислав Нікітюк, Анна Легчилова, Максим Девізоров, Ірина Мак, Віктор Сарайкін, Ірина Калашникова. Знакову роль у цьому проєкті втілить і ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов – він зіграє лікаря.

Олексій Суханов у фільмі
Олексій Суханов у фільмі "Добра душа"
Фото: прес-служба

Оператор-постановник картини – Антон Ткаченко. Продюсери – Наталія Стрибук, Ірина Черняк, Вікторія Корогод, Ірина Франчук, Віталій Сіренко. Виробництвом на замовлення каналу "Україна" займалась компанія Filmstream. Зйомки проходили в Києві та Київській області.

Дивіться прем’єру 4-серійного фільму "Добра душа" у неділю, 7 лютого, о 17:00 на телеканалі "Україна".

Раніше під час зйомок серіалу "Виклик 2" актори самі локалізували пожежу в Києві.

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