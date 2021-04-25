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Зірка радянського кіно зізналася, що до неї в 15 років приставав відомий актор: Заставляв лежати поруч голою

Сьогодні, 17:10

Акторка Олена Проклова в ефірі російської передачі розповіла про домагання з боку відомого актора

Російська акторка Олена Проклова зізналася, що ще в підлітковому віці зіткнулася з домаганнями. Таким одкровенням вона поділилася в програмі "Секрет на мільйон".

Акторка розповіла, що в 12-річному віці під час зйомок одного з фільмів її переслідував другий режисер картини. Чоловік приставав до неї прямо в коридорі готелю, в якому вона жила.

Коли Олені було 15 років, вона знову зіткнулася з домаганнями. На неї звернув увагу відомий актор.

Олена Проклова
Олена Проклова
Фото: Скріншот з YouTube

"Сказав, що буде готувати мене до вступу. Після зйомок відвіз до лісу і попросив читати байку. Потім він обійшов мене ззаду і взяв за груди. Клав мені руки між ніг. Мене схиляли до орального сексу", – розповів актриса.

За її словами такі зустрічі тривали близько двох років.

"Мені хотілося втекти, а він роздягав мене. Заставляв лежати поруч голою. Він сам себе задовольняв ... Я ридала, говорила, що не хочу ... Він не боявся ні суду, нічого. Він був одержимий. Був настільки хворий, що був готовий прилетіти на один день, щоб задовольнити свою витончену форму сексуальності. Це збочення. Це не любов ", – сказала акторка.

Олена Проклова
Олена Проклова
Фото: Скріншот з YouTube

Проклова зізналася, що від нездорового уваги відомого актор її врятував перший чоловік. Тільки через час переслідування закінчилися.

Імені того самого актора Олена Проклова не стала називати. Вона сказала, що його вже немає в живих.

"Я думаю, що це не треба робити. Це стосується не тільки мене і його. У нього сім'я, діти, онуки. У нього величезна кількість учнів, шанувальників. І що змінить, що я назву це ім'я?" – прокоментувала акторка.

Після такого відвертого визнання в Мережі припустили, що актор, про якого розповіла Олена – Олег Табаков.

Раніше Олена Шоптенко зізналась, що стала жертвою домагань в 15 років.

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