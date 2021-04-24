Зірка Секс і місто поділився своєю улюбленою сценою з серіалу: Я експерт в пердіжі

Кріс Нот, який зіграв коханого Керрі Бредшоу – Містера Біга, розповів, як розіграв свою колегу під час зйомок епізоду

Актор Кріс Нот в серіалі "Секс і місто", продовження якого знімає HBO, виконав роль Джона Престона. З ним у одній з головних героїнь зав'язалися романтичні (і складні) стосунки, що тривали всі шість сезонів.

У нещодавньому епізоді шоу Келлі Кларксон актор розповів про свою улюблену сцену, і ця історія, м'яко кажучи, кумедна.

Кадр з серіалу "Секс і місто"

Кріс зізнався, що його улюблений момент в "СВБГ" стався в самому першому сезоні, коли Керрі Бредшоу пукнула разом з ним в ліжку.

"Я наполягав на тому, щоб звук вийшов правильним, тому що я експерт в пердіжі", – пояснив він, і додав, що все вийшло відмінно.

Пізніше в цій сцені Нот використовував спеціальну подушку для пердіння щоб розіграти колегу. "Вона йде за келихом вина, і я ставлю її їй на стілець, вона сідає і видає характерний звук", – розповів актор.

Готові посперечатися, що з тих пір Сара Джессіка Паркер перевіряла всі поверхні, на які збиралася сісти, якщо поруч знаходився Кріс Нот!

Нагадаємо, нещодавно Сара Джессіка Паркер розповіла про сварку з Кім Кетролл і її відсутність в "Секс і місто".

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