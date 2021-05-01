Зірка "Ігри престолів" подала в суд на Меріліна Менсона за зґвалтування

Згідно з документами, актриса була зґвалтована Менсоном приблизно в травні 2011 року

Актриса з телесеріалу "Гра престолів" Есме Б`янко звинуватила рок-музиканта Меріліна Менсона (справжнє ім'я Брайан Ворнер) в сексуальному насильстві і подала на нього до суду.

Про це повідомляє Rolling Stone.

За словами актриси, він неодноразово використовував силу, наркотики і загрози для примусу її до статевих актів.

Вона подала скаргу до Федерального суду Каліфорнії. Згідно з документами, актриса була зґвалтована Менсоном приблизно в травні 2011 року, а ґвалтував він її, коли та була без свідомості.

Також ми писали про те, що актор Армі Хаммер звинувачений в згвалтуванні. 24-річна потерпіла дівчина заявила, що актор "жорстоко ґвалтував її протягом чотирьох годин".

Раніше Демі Ловато зізналася, що втратила цноту в результаті згвалтування.

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