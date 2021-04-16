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Зірка "Гаррі Поттера" померла від раку

Сьогодні, 19:35

Актрисі було 52 роки. Чоловік зірки поділився зворушливим посланням про кохану – в останні години її оточували рідні та близькі

Британська актриса Хелен МакКрорі померла від раку у віці 52 років. Про смерть повідомив її чоловік, актор Деміан Льюїс. Він написав у Twitter зворушливе послання.

"Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної битви з раком красива і грандіозна жінка, Хелен МакКрорі, мирно померла вдома, оточена хвилею любові з боку сім'ї і друзів. Вона померла, як і жила. Безстрашно. Боже, ми любимо її і знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті. Вона так яскраво спалахнула. Іди, малюк, в небо, і дякую", – пише актор Деміен Льюїс.

Свої співчуття висловив і канал BBC One, де Хелен зіграла одну зі своїх останніх ролей в серіалі "Вампіри Венеції".

Актриса найбільше запам'яталася глядачам ролями в серіалі "Гострі картузи", де зіграла Поллі Грей, а також в трьох серіях "Гаррі Поттера", де їй дісталася роль Нарциси Малфрой.

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя американський актор, володар премій "Тоні" Джозеф Сіраво, який зіграв в популярному серіалі нульових "Клан Сопрано". Йому було 64 роки.

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