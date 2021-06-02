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Зірка Друзів Меттью Перрі розлучився з молодою красунею-нареченою

Сьогодні, 09:33

Пара була разом з 2018 року. Про весілля актора зі своєю коханою стало відомо в листопаді 2020 року

Меттью Перрі та Моллі Гервіц
Меттью Перрі та Моллі Гервіц
Фото: Getty Images, YouTube

Відомий американський актор, зірка серіалу "Друзі", 51-річний Меттью Перрі розстався зі своєю нареченою, 29-річною Моллі Хервіц, повідомляє People.

"Іноді щось просто не виходить, і цей випадок тому приклад. Я бажаю Моллі всього найкращого", – прокоментував розставання Меттью.

Пара почала зустрічатися в 2018 році і побралася в листопаді 2020 року. Тоді Перрі назвав свою вже екскохану "найвидатнішою жінкою на планеті". Зазначимо, що про Моллі відомо зовсім небагато – дівчина працює літературним менеджером і не веде непублічний спосіб життя.

Меттью Перрі та Моллі Гервіц
Меттью Перрі та Моллі Гервіц
Фото: Getty Images, instagram.com/mattyperry4

Меттью Перрі ніколи не був одружений. З 1995 по 1996 рік він зустрічався з актрисою Джулією Робертс. Більш тривалі стосунки (принаймні, які були відомі широкому загалу) у Перрі були з актрисою Елізабет Каплан. Пара зустрічалася з 2006 по 2012 рік.

Сумна новина про розрив Перрі та Хервітц з'явилася відразу ж після прем'єри спеціального епізоду серіалу "Друзі", де Перрі знявся зі своїми колишніми колегами по знімальному майданчику.

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Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер – всі вони з'явилися в спеціальному випуску, який був знятий на оригінальній сцені популярного ситкому в Бербанку, Каліфорнія.

Раніше ми повідомляли, що напередодні виходу спецепізода "Друзів", в якому всі актори знову возз'єдналися, прояснилася ситуація з незвичайним видом Меттью Перрі в проморолику. Глядачі були стурбовані видом Перрі, який грав іронічного Чендлера Бінга. На відео він невиразно говорив і мало не спав.

Нещодавно в Голлівуді ще одна парочка розірвала заручини – це Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес. Детальніше – дивіться у відеосюжеті:

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Друзі Меттью Перрі романи зірок
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