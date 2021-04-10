Зірка Американського пирога Міна Суварі вперше стала мамою

42-річна зірка народила хлопчика

42-річна акторка Міна Суварі, яка зіграла у фільмах "Американський пиріг" та "Краса по-американськи", вперше стала мамою. У Міни та її чоловіка Майкла Хоупа народився син, якого назвали Крістофером Олександром, на честь покійного батька Майкла.



Про те, що зірка народила малюка, виданню People, розповів інсайдер. Зазначається, що мама і дитина перебувають вдома, з ними все добре.

Фото: instagram.com/menasuvari

Про вагітність Суварі стало відомо восени минулого року. Тоді в своєму Instagram-акаунті акторка опублікувала знімок, на якому продемонструвала кругленький живіт.

Міна Суварі

Кадр з фільму "Американський пиріг"

Пізніше стало відомо, що вона не могла завагітніти деякий час. На неї також чинили тиск оточуючі, коли справа стосувалася вагітності.

"Коли мені було 30 з гаком, мене постійно про це питали. Це вселяє в тебе якийсь страх. Знадобилося виконати багато роботи, щоб дійсно відійти від цього і почати довіряти своєму власному тілу", – розповіла акторка в інтерв'ю.

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