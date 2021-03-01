"Золота малина-2021": гучна польська версія "50 відтінків сірого" б'є рекорди за номінаціями
Показали розширений список номінантів на антипремію
Тільки ми обговорили переможців "Золотого глобуса-2021", як антипремія "Золота малина" вже оголосила розширений список претендентів на звання найкращих з гірших фільмів 2020 року. Про це пише Awards Watch.
Список номінантів на "Золоту малину" традиційно оголосять за день до оскарівських – 14 березня. Але поки що у кіноманів і критиків є можливість поіронізувати над тими, хто виявився серед найгірших фільмів, акторів і режисерів. Церемонія нагородження відбудеться 24 квітня. До речі, польська версія "50 відтінків сірого", популярний фільм "365 днів" лідирує за кількістю номінацій.
Найгірший фільм
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
- "365 днів"
- "Гелловін Хьюбі"
- "Мьюзік"
- "Не та дівчина"
- "Острів фантазій"
- "Любов, весілля та інші катастрофи"
- "Абсолютний доказ"
- Три частини фільму "Барбі та Кендра"
- "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
найгірший режисер
- Рон говард – "Сільська елегія"
- Чарльз Бенд – три фільми "Барбі і Кендра"
- Барбара Бяловас і Томаш Мандес – "365 днів"
- Джош Транк – "Капоне. Обличчя зі шрамом"
- Сіа – "М'юзік"
- Стівен Брілл – "Гелловін Хьюбі"
- Стівен Гейган – "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
- Браннон Хоуз – "Абсолютна доказ"
- Денніс Дуган – "Любов, весілля та інші катастрофи"
- Тайлер Спіндел – "Не та дівчина"
Найгірший актор
- Роберт Де Ніро – "Війна з дідусем"
- Девід Спейд – "Не та дівчина"
- Джеймі Дорнан – "Любов на трьох" і "Дика парочка"
- Роберт Дауні-молодший – "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
- Том Харді – "Капоне. Обличчя зі шрамом"
- Адам Сендлер – "Гелловін Хьюбі"
- Джон Туртурро – "Далі нікуди"
- Пол Хоган – "Чудовий містер Данді"
- Майкл Лінделл – "Абсолютний доказ"
- Мішель Морроне – "365 днів"
Найгірша акторка
- Дрю Беррімор – "Дублерка"
- Енн Гетевей – "Відьми", "Останнє, чого він хотів"
- Кейт Хадсон – "М'юзік"
- Хіларі Свенк – "Полювання" та "Небезпечна спокуса"
- Кеті Холмс – "Секрет" і "Лялька 2: Брамс"
- Даян Кітон – "Любов, весілля та інші катастрофи"
- Лорен Лапкус – "Не та дівчина"
- Меггі К'ю – "З днем смерті"
- Андреа Райзборо – "Прокляття"
- Анна Марія Сіклуцка – "365 днів"
Найгірший сценарій
- "365 днів"
- "Сільська елегія"
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
- "Острів фантазій"
- "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
- "М'юзік"
- "Війна з дідусем"
- "Абсолютний доказ"
- Три частини фільму "Барбі та Кендра"
- "Не та дівчина"
- "Чудовий містер Данді"
Раніше ми зібрали найращі вбрання зірок з віртуальної червоної доріжки "Золотого глобуса".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше