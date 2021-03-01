Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Золота малина-2021": гучна польська версія "50 відтінків сірого" б'є рекорди за номінаціями

Сьогодні, 17:43

Показали розширений список номінантів на антипремію

Тільки ми обговорили переможців "Золотого глобуса-2021", як антипремія "Золота малина" вже оголосила розширений список претендентів на звання найкращих з гірших фільмів 2020 року. Про це пише Awards Watch.

Список номінантів на "Золоту малину" традиційно оголосять за день до оскарівських – 14 березня. Але поки що у кіноманів і критиків є можливість поіронізувати над тими, хто виявився серед найгірших фільмів, акторів і режисерів. Церемонія нагородження відбудеться 24 квітня. До речі, польська версія "50 відтінків сірого", популярний фільм "365 днів" лідирує за кількістю номінацій.

Найгірший фільм

  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
  • "365 днів"
  • "Гелловін Хьюбі"
  • "Мьюзік"
  • "Не та дівчина"
  • "Острів фантазій"
  • "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • "Абсолютний доказ"
  • Три частини фільму "Барбі та Кендра"
  • "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

Польський фільм "365 днів" лідирує на Netflix
Польський фільм "365 днів" лідирує на Netflix
Фото: Imdb.com

найгірший режисер

  • Рон говард – "Сільська елегія"
  • Чарльз Бенд – три фільми "Барбі і Кендра"
  • Барбара Бяловас і Томаш Мандес – "365 днів"
  • Джош Транк – "Капоне. Обличчя зі шрамом"
  • Сіа – "М'юзік"
  • Стівен Брілл – "Гелловін Хьюбі"
  • Стівен Гейган – "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
  • Браннон Хоуз – "Абсолютна доказ"
  • Денніс Дуган – "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • Тайлер Спіндел – "Не та дівчина"

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Не та дівчина"
Фото: Netflix

Найгірший актор

  • Роберт Де Ніро – "Війна з дідусем"
  • Девід Спейд – "Не та дівчина"
  • Джеймі Дорнан – "Любов на трьох" і "Дика парочка"
  • Роберт Дауні-молодший – "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
  • Том Харді – "Капоне. Обличчя зі шрамом"
  • Адам Сендлер – "Гелловін Хьюбі"
  • Джон Туртурро – "Далі нікуди"
  • Пол Хоган – "Чудовий містер Данді"
  • Майкл Лінделл – "Абсолютний доказ"
  • Мішель Морроне – "365 днів"

"Війна з дідусем"
"Війна з дідусем"
Фото: themoviedb.org

Найгірша акторка

  • Дрю Беррімор – "Дублерка"
  • Енн Гетевей – "Відьми", "Останнє, чого він хотів"
  • Кейт Хадсон – "М'юзік"
  • Хіларі Свенк – "Полювання" та "Небезпечна спокуса"
  • Кеті Холмс – "Секрет" і "Лялька 2: Брамс"
  • Даян Кітон – "Любов, весілля та інші катастрофи"
  • Лорен Лапкус – "Не та дівчина"
  • Меггі К'ю – "З днем смерті"
  • Андреа Райзборо – "Прокляття"
  • Анна Марія Сіклуцка – "365 днів"

"Дублерка"
Фото: themoviedb.org

Найгірший сценарій

  • "365 днів"
  • "Сільська елегія"
  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
  • "Острів фантазій"
  • "Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"
  • "М'юзік"
  • "Війна з дідусем"
  • "Абсолютний доказ"
  • Три частини фільму "Барбі та Кендра"
  • "Не та дівчина"
  • "Чудовий містер Данді"

Раніше ми зібрали найращі вбрання зірок з віртуальної червоної доріжки "Золотого глобуса".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сенсація "Золотого глобуса-2021": про що "Земля кочівників" і чому картині пророкують "Оскар" 11 головних кінопрем'єр весни, які ви захочете подивитися на великому екрані 6 фільмів і серіалів про віруси, які зняли під час пандемії COVID-19
кіно премія Золота малина
Реклама

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Смачно

Десерт на 8 Березня: тарталетки із заварним кремом і малиною

Сьогодні, 13:57Events

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

Сьогодні, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Сьогодні, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Сьогодні, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Сьогодні, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

Вчора, 19:16Events

З першим днем весни: короткі привітання і смс

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:15Психо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Вчора, 05:05Events

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

Шокуюча Бабка і танго Каменських з Поляковою: яким був шостий ефір шоу "Маска"

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

27 лютогоЗірково

Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти