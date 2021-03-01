"Золота малина-2021": гучна польська версія "50 відтінків сірого" б'є рекорди за номінаціями

Показали розширений список номінантів на антипремію

Тільки ми обговорили переможців "Золотого глобуса-2021", як антипремія "Золота малина" вже оголосила розширений список претендентів на звання найкращих з гірших фільмів 2020 року. Про це пише Awards Watch.

Список номінантів на "Золоту малину" традиційно оголосять за день до оскарівських – 14 березня. Але поки що у кіноманів і критиків є можливість поіронізувати над тими, хто виявився серед найгірших фільмів, акторів і режисерів. Церемонія нагородження відбудеться 24 квітня. До речі, польська версія "50 відтінків сірого", популярний фільм "365 днів" лідирує за кількістю номінацій.

Найгірший фільм

"Дивовижна подорож доктора Дуліттл"

"365 днів"

"Гелловін Хьюбі"

"Мьюзік"

"Не та дівчина"

"Острів фантазій"

"Любов, весілля та інші катастрофи"

"Абсолютний доказ"

Три частини фільму "Барбі та Кендра"

"Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

Польський фільм "365 днів" лідирує на Netflix Фото: Imdb.com

найгірший режисер

Рон говард – "Сільська елегія"

Чарльз Бенд – три фільми "Барбі і Кендра"

Барбара Бяловас і Томаш Мандес – "365 днів"

Джош Транк – "Капоне. Обличчя зі шрамом"

Сіа – "М'юзік"

Стівен Брілл – "Гелловін Хьюбі"

Стівен Гейган – "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"

Браннон Хоуз – "Абсолютна доказ"

Денніс Дуган – "Любов, весілля та інші катастрофи"

Тайлер Спіндел – "Не та дівчина"

Кадр з фільму "Не та дівчина" Фото: Netflix

Найгірший актор

Роберт Де Ніро – "Війна з дідусем"

Девід Спейд – "Не та дівчина"

Джеймі Дорнан – "Любов на трьох" і "Дика парочка"

Роберт Дауні-молодший – "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"

Том Харді – "Капоне. Обличчя зі шрамом"

Адам Сендлер – "Гелловін Хьюбі"

Джон Туртурро – "Далі нікуди"

Пол Хоган – "Чудовий містер Данді"

Майкл Лінделл – "Абсолютний доказ"

Мішель Морроне – "365 днів"

"Війна з дідусем" Фото: themoviedb.org

Найгірша акторка

Дрю Беррімор – "Дублерка"

Енн Гетевей – "Відьми", "Останнє, чого він хотів"

Кейт Хадсон – "М'юзік"

Хіларі Свенк – "Полювання" та "Небезпечна спокуса"

Кеті Холмс – "Секрет" і "Лялька 2: Брамс"

Даян Кітон – "Любов, весілля та інші катастрофи"

Лорен Лапкус – "Не та дівчина"

Меггі К'ю – "З днем смерті"

Андреа Райзборо – "Прокляття"

Анна Марія Сіклуцка – "365 днів"

"Дублерка" Фото: themoviedb.org

Найгірший сценарій

"365 днів"

"Сільська елегія"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттл"

"Острів фантазій"

"Вбивство Ніколь Браун Сімпсон"

"М'юзік"

"Війна з дідусем"

"Абсолютний доказ"

Три частини фільму "Барбі та Кендра"

"Не та дівчина"

"Чудовий містер Данді"

Раніше ми зібрали найращі вбрання зірок з віртуальної червоної доріжки "Золотого глобуса".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися