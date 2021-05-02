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Знаменитості, яких скосила деменція і при чому тут Брітні Спірс

Сьогодні, 13:39

Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає на деменцію. Ми згадали відомих людей, у яких вона насправді була

Батько Брітні Спірс – Джеймі Спірс, який вже багато років є її опікуном та розпоряджається її життям, заявив, що у співачки деменція. Він вказав це в документах, необхідних йому для збереження опіки над своєю знаменитою дочкою, пише The Sun. Про це також йдеться в документальному фільмі "Битва за Брітні", який скоро вийде на екрани.

Поки точно не доведено, що у Брітні деменція, та й взагалі цей синдром найчастіше вражає людей похилого віку, а їй – 39. Ми ж вирішили згадати, хто з відомих людей страждав від цієї недуги.

Що таке деменція?

Це синдром, через який погіршуються пам'ять, мислення, поведінка людини. Хворий не може виконувати звичні йому дії, забуває будь-яку інформацію, зазнає труднощів з увагою, а іноді навіть втрачає здатність говорити.

У кого зі знаменитостей була деменція

Шон Коннері

Шон Коннері
Шон Коннері
Фото: Imdb.com

Легендарний актор помер в 2020 році у віці 90 років. Офіційною причиною його смерті названі пневмонія і серцева недостатність, але його дружина зізналася, що Коннері страждав від недоумства.

Рита Хейворт

Рита Хейворт
Фото: IMdb

Зірка Голлівуду померла в 1987 році. Вона почала зловживати алкоголем, що часто заважало зйомкам у кіно. Але близькі не відразу дізналися про її діагноз. Лікарі лікували Хейворт від алкогольної залежності, та упустили ознаки прогресуючої хвороби Альцгеймера.

Робін Вільямс

Робін Вільямс
Фото: IMdb

Відомий актор помер в 2014 році. Причиною смерті стало самогубство, та сталося це, як писали ЗМІ, саме через стан здоров'я. Вільямс страждав від деменції, тривоги і галюцинацій.

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Джеймс Стюарт

Джеймс Стюарт
Фото: IMdb

Актор Джеймс Стюарт зіграв більш ніж у 100 фільмах. У Голлівуді його обожнювали, а смерть зірки оплакували тисячі. Він помер в 1997-му через серцевий напад, хоча деменцію йому діагностували кількома роками раніше.

Пітер Фальк

Пітер Фальк
Фото: IMdb

Екранний детектив Коломбо в 2008 році ледь не потрапив під колеса авто, абсолютно того не розуміючи. Після цього випадку з'ясувалося, що у нього хвороба Альцгеймера. З розладом пам'яті актор прожив недовго – Пітер Фальк помер 23 червня 2011 року. Офіційна причина смерті – зупинка серця на тлі запалення легенів.

А що ж із Брітні?

З 2008 року співачка знаходиться під опікою батька. Вона вже намагалася в минулому році позбавити його статусу опікуна. У Лос-Анджелесі 23 червня відбудеться слухання у справі про її опікунство, де зірка 00-х виступить особисто.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс вперше прокоментувала документалку про себе .

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