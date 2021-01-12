Злата Огнєвіч про найкращий подарунок на своє 35-річчя: "Давайте разом зробимо диво"

У свій день народження співачка захотіла подарувати подарунок іншим

Для співачки Злати Огнєвіч, яка раніше позувала на пляжі Єгипту, сьогодні особливий і важливий день. Артистці виповнюється 35 років! У своїй новій публікації в Instagram Злата Огнєвіч поділилася, що для неї означає цей день і назвала кращий подарунок для себе.

На опублікованій фотографії Злата Огнєвіч позувала в бірюзовій сукні на тлі різдвяної ялинки. Як виявилося, на свій день народження співачка вирішила зробити подарунки іншим – тим, для кого вони зараз особливо цінні.

Злата Огнєвіч Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка зізналася, що найкращим подарунком для неї буде допомога онкохворим діткам. Злата Огнєвіч збирає кошти для допомоги малюкам, щоб подарувати їм диво.

Співачка також подякувала своїм батькам і засипала їх компліментами.

"Саме зараз я відчуваю особливий вайб із Всесвітом, саме зараз я можу сказати, що знаю багато й одночасно – нічого не знаю! Це хвилююче, десь навіть занадто, адже великі хвилі створюють шторм, і мій корабель доводиться будувати заново. Ось! Я постійно в процесі – і це головне! Життя має набагато більше приводів для радості, ніж ми думаємо!", – написала Злата Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч перехворіла коронавірусів і поділилася подробицями хвороби.

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