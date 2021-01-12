Злата Огнєвіч про найкращий подарунок на своє 35-річчя: "Давайте разом зробимо диво"
У свій день народження співачка захотіла подарувати подарунок іншим
Для співачки Злати Огнєвіч, яка раніше позувала на пляжі Єгипту, сьогодні особливий і важливий день. Артистці виповнюється 35 років! У своїй новій публікації в Instagram Злата Огнєвіч поділилася, що для неї означає цей день і назвала кращий подарунок для себе.
На опублікованій фотографії Злата Огнєвіч позувала в бірюзовій сукні на тлі різдвяної ялинки. Як виявилося, на свій день народження співачка вирішила зробити подарунки іншим – тим, для кого вони зараз особливо цінні.
Артистка зізналася, що найкращим подарунком для неї буде допомога онкохворим діткам. Злата Огнєвіч збирає кошти для допомоги малюкам, щоб подарувати їм диво.
Співачка також подякувала своїм батькам і засипала їх компліментами.
"Саме зараз я відчуваю особливий вайб із Всесвітом, саме зараз я можу сказати, що знаю багато й одночасно – нічого не знаю! Це хвилююче, десь навіть занадто, адже великі хвилі створюють шторм, і мій корабель доводиться будувати заново. Ось! Я постійно в процесі – і це головне! Життя має набагато більше приводів для радості, ніж ми думаємо!", – написала Злата Огнєвіч.
Раніше Злата Огнєвіч перехворіла коронавірусів і поділилася подробицями хвороби.
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