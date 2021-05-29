Життя після Холостяка: чим займаються учасниці 11-го сезону та як їм допомогло реаліті
Хтось із дівчат знайшов нове кохання, а хтось – зайнявся кар'єрою
Завдяки участі в "Холостяку" багато дівчат знаходять свою аудиторію і примножують кількість фоловерів в Instagram. Після фіналу 11-го сезону найпопулярніші учасниці проєкту розповіли, чим вони зайнялися, не домігшись уваги Михайла Залівако, який обрав Анну Богдан.
Фаворитка самого холостяка і багатьох глядачів Юлія Зайка запустила власну лінійку мерчу зі своїми цитатами, а також знялася в продовженні серіалу "Кріпосна".
Джессіка дружить з учасницями "Холостяк-11" і разом з Надін Медведчук заробляє блогерською діяльністю.
Надін звинувачували в тому, що на проєкт вона прийшла за славою, але дівчина заперечувала подібні коментарі. Проте вона активно веде Instagram, знімається у фотосесіях, рекламує товари в соцмережі, а тепер проводить онлайн-марафони блогерів. Все по класиці.
Даша після того як пішла з "Холостяка-11" зайнялася дикцією і проходить курси ораторського мистецтва. Вона також продовжує займатися спортом та Insta-блогерством.
Розалі зізналася, що хоча її серце зараз вільне, весь свій час вона вирішила присвятити роботі. Звичайно, дівчина мріє зустріти свою любов.
Саша теж прийшла на пост-шоу і розповіла, що "Холостяк" надихнув її на переїзд з Праги, де вона жила останні п'ять років, до Києва. У Instagram у дівчини 113 тисяч підписників, так що їй є куди рости.
Раніше ми писали, що Михайло Залівако і Юля Зайка вперше побачилися після фіналу проєкту.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше