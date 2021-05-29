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Життя після Холостяка: чим займаються учасниці 11-го сезону та як їм допомогло реаліті

Сьогодні, 21:00

Хтось із дівчат знайшов нове кохання, а хтось – зайнявся кар'єрою

Учасниці "Холостяк-11"
Учасниці "Холостяк-11"
Фото: instagram.com/nadin5_, instagram.com/julz_seven, instagram.com/antoniajessica

Завдяки участі в "Холостяку" багато дівчат знаходять свою аудиторію і примножують кількість фоловерів в Instagram. Після фіналу 11-го сезону найпопулярніші учасниці проєкту розповіли, чим вони зайнялися, не домігшись уваги Михайла Залівако, який обрав Анну Богдан.

Юлія Бельченко (вона ж Зайка)

Юлія "Зайка" Бельченко з "Холостяка-11"
Юлія "Зайка" Бельченко з "Холостяка-11"
Фото: instagram.com/julz_seven

Фаворитка самого холостяка і багатьох глядачів Юлія Зайка запустила власну лінійку мерчу зі своїми цитатами, а також знялася в продовженні серіалу "Кріпосна".

Джессіка Чегі

Джессіка Чегі
Джессіка Чегі
Фото: instagram.com/antoniajessica

Джессіка дружить з учасницями "Холостяк-11" і разом з Надін Медведчук заробляє блогерською діяльністю.

Надін Медведчук

Надін Медведчук
Надін Медведчук
Фото: instagram.com/nadin5_

Надін звинувачували в тому, що на проєкт вона прийшла за славою, але дівчина заперечувала подібні коментарі. Проте вона активно веде Instagram, знімається у фотосесіях, рекламує товари в соцмережі, а тепер проводить онлайн-марафони блогерів. Все по класиці.

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Даша Ставнича

Даша Ставнича
Даша Ставнича
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Даша після того як пішла з "Холостяка-11" зайнялася дикцією і проходить курси ораторського мистецтва. Вона також продовжує займатися спортом та Insta-блогерством.

Розалі Номбре

Розали Номбре
Розали Номбре
Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Розалі зізналася, що хоча її серце зараз вільне, весь свій час вона вирішила присвятити роботі. Звичайно, дівчина мріє зустріти свою любов.

Олександра Миколюк

Александра Миколюк
Александра Миколюк
Фото: instagram.com/manchkina5

Саша теж прийшла на пост-шоу і розповіла, що "Холостяк" надихнув її на переїзд з Праги, де вона жила останні п'ять років, до Києва. У Instagram у дівчини 113 тисяч підписників, так що їй є куди рости.

Раніше ми писали, що Михайло Залівако і Юля Зайка вперше побачилися після фіналу проєкту.

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