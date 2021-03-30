Дочка Сумської, яка живе в Росії, зізналася, що думає про російське ТБ

Антоніна поділилася своєю думкою про телебачення

Старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна вже довгий час живе і працює в Москві Вона, як і її зоряна мама, актриса. У себе в Instagram дочка Сумської вирішила поговорити про телебачення і новини.

Антоніна зазначила, що не дивиться телевізор. Вони разом з чоловіком російським актором Володимиром Ягличем вибирають платні платформи, якщо мова йде про фільми. А новини дочка української актриси читає в інтернеті.

Дочка Ольги Сумської про ТБ Відео: Instagram/tonya_papernaya

"Зараз достатньо відкрити телефон. До речі, це набагато вільніше і правдивіше, ніж на якомусь телевізійному каналі", – сказала Антоніна.

Вона додала, що деякі її знайомі вибирають дивитися новини по ТБ.

"Іноді приходиш в гості, і є люди, які все ще дивляться телевізор, обов'язково – перегляд новин. Все по-старому", – сказала дочка Ольги Сумської.

Раніше дочка Ольги Сумської продемонструвала фігуру після других пологів.

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