Дочка Сумської, яка живе в Росії, зізналася, що думає про російське ТБ
Антоніна поділилася своєю думкою про телебачення
Старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна вже довгий час живе і працює в Москві Вона, як і її зоряна мама, актриса. У себе в Instagram дочка Сумської вирішила поговорити про телебачення і новини.
Антоніна зазначила, що не дивиться телевізор. Вони разом з чоловіком російським актором Володимиром Ягличем вибирають платні платформи, якщо мова йде про фільми. А новини дочка української актриси читає в інтернеті.
"Зараз достатньо відкрити телефон. До речі, це набагато вільніше і правдивіше, ніж на якомусь телевізійному каналі", – сказала Антоніна.
Вона додала, що деякі її знайомі вибирають дивитися новини по ТБ.
"Іноді приходиш в гості, і є люди, які все ще дивляться телевізор, обов'язково – перегляд новин. Все по-старому", – сказала дочка Ольги Сумської.
Раніше дочка Ольги Сумської продемонструвала фігуру після других пологів.
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