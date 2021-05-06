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"Живий-здоровий, на зв'язку": Баста прокоментував візит до Києва (відео)

Сьогодні, 01:33

Репер розповів, навіщо приїжджав в Україну і чи відбудуться заплановані концерти – мабуть він залишився задоволений поїздкою

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якого напередодні помітили в Києві, дуже коротко прокоментував свій нещодавній візит до Києва, заявивши, що з ним все гаразд і концерт у столиці України він скасовувати не збирається.

Відповідне відео Вакуленко опублікував у Instagram.

"Дорогі друзі, в ефірі Вася Вакуленко. Спасибі всім, хто турбувався через мене. Все добре, турбуватися не варто, живий-здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв, всім спасибі, будьте здорові, міцно обіймаю", – заявляє репер на відео.

Водночас він ніяк не прокоментував інцидент з нападом його охорони на киянина через нагадування, що Крим український.

Під час прямого стріму з шанувальниками Баста уточнив, що до Києва приїжджав провідати рідних і близьких і заявив, що концерт у столиці України відбудеться.

На запитання передплатників, як він ставиться до того, що в Україні за нього оголошено винагороду, відповів, що сам готовий прийти за грошима.

Нагадаємо, 3 травня в Києві помітили російського репера Басту, який значиться в базі сайту "Миротворець" і якому раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Пізніше киянин поділився відео, на якому охорона репера неадекватно реагує на його звернення до Басти при виході того з ресторану – українець намагався донести до росіянина, чий насправді Крим.

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Київ баста
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