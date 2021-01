Жертва буллінгу і українська Адель: як пройшов другий випуск "Голосу країни 11"

Дізнайтеся всі подробиці другого епізоду шоу

Пройшов другий випуск шоу "Голос країни". У ньому було все: сльози, сюрпризи, радість, зіркові учасники і багато талановитих вокалістів.

На шоу прийшов співак Микита Ломакін, соліст гурту LETAY Ілля Рєзніков, гість з Казахстану, українська Адель і багато інших. Ділимося подробицями другого епізоду вокального проєкту.

Богдан Муха

28-річний Богдан Муха виконав хіт легендарного гурту Queen Show must go on. Він пішов до команди Олега Винника, який є істинним шанувальником року.

Галина Куришко

Галина заспівала трек "Соловей" представників України на "Євробаченні" гурту Go_A. І ця учасниця теж пішла до команди Олега Винника.

Олександр Ткачук

Олександр Ткачук з Києва виконав композицію Френка Сінатри L.O.V.E. На жаль, до нього не повернувся жоден тренер.

Микита Ломакін

22-річний співак Микита Ломакін підкорив зіркових тренерів саундтреком до знаменитого фільму "Титанік" My heart will go on. За нього боролися дві зіркові тренерки – Тіна Кароль і Надя Дорофєєва. Микита вибрав команду Тіни.

Олександра Ганапольська

Олександра – вулична музикантка. До останнього до неї не повертався ніхто з тренерів. Однак майже в кінці виступу до неї повернувся Дмитро Монатік.

Юлія Тимочко

На проєкті Юлія вже отримала прізвисько "українська Адель". Дівчина виконала композицію Wonderful life. Вона повернула всі чотири крісла. Вибрала Тіну Кароль.

Олександр Лім

Олександр приїхав на "Голос країни 11" з Казахстану. Своїм рок-вокалом він змусив повернутися крісло Наді Дорофєєвої.

Євгенія Семьохіна

За словами Євгенії, вона прийшла на шоу "перезавантажити своє життя" після важкого розставання з хлопцем. Її потужний вокал вразив тренерів шоу. До дівчини повернулися Діма Монатік, Надя Дорофєєва та Тіна Кароль. Євгенія пішла до команди Монатіка.

В'ячеслав Питак

В'ячеслав обожнює рок. На сцені проєкту "Голос країни" він виконав трек Linkin Park – Numb, однак йому, на жаль, не вдалося вразити тренерів.

Ілля Рєзніков

Ілля Рєзніков – соліст досить популярного українського гурту LETAY. На шоу він прийшов перезавантажитися. До нього повернулися Олег Винник і Надя Дорофєєва. Ілля вирішив стати частиною команди Наді.

Діана Стєбакова

Діана мріяла потрапити на "Голос країни" 10 років. На жаль, їй не вдалося розгорнути крісла тренерів.

Анастасія Буханцова

16-річна Анастасія проникливо виконала пісню гурту "Один в каноє" – "У мене немає дому". Дівчина з дитинства страждає від алопеції – захворювання, яке характеризується паталогічним випаданням волосся. У дитинстві над дівчиною часто сміялися однолітки. Настя запевняє, що виглядати самобутньо – це круто і дає приклад усім, хто боїться бути не такими як всі.

Раніше ми розповідали, як пройшов перший випуск шоу "Голос країни".

