"Дружина вигнала з дому": Максим Галкін заспівав про Аллу Пугачову (відео)

Артист записав нову пісню до Дня святого Валентина

Ми придумали 14 оригінальних ідей і листівок до Дня святого Валентина, а шоумен Максим Галкін записав на честь цього свята пісню.

Артист випустив композицію з кумедним текстом: "Вчора я дружині подарував валентинку, вигнала з дому в одному черевику".

"Ця пісня присвячується Дню Валентина, а також щирій любові і безмежному обожнюванню цього дня квітковими, парфумерними та ювелірними бутиками. Не важливо, що ти подаруєш своїй коханій на День святого Валентина, важливо, якого розміру буде діамант. Всім закоханим присвячується", – написав Галкін в Instagram і поділився фрагментом треку.

Алла Пугачова, з якої Максим Галкін у стосунках вже майже 20 років, повинна оцінити цей подарунок, адже шанувальникам Макса трек відразу сподобався, і вони поділилися своїми враженнями в коментарях: "Прекрасна пісня", "Круто", "Підняли настрій".

Нагадаємо, Галкін показав зворушливу реакцію сина на старий виступ Пугачової.

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