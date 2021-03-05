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Дружина Володимира Остапчука блиснула ефектними формами на пляжі (фото)

Сьогодні, 15:07

Христина поділилася серією архівних фото з відпочинку

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка не вирушила з ним відпочивати в Карпати, публікувала декілька фото з відпочинку на Мальдівах. Подружжя відпочивали на острові минулого місяця, але приємні спогади з зимових канікул спонукали Христину виставити ще кілька знімків з пляжу.

До речі, якщо і ви хочете вручити коханим жінкам яскраві спогади, скористайтеся нашими підказками небанальних ідей подарунків до 8 Березня.

На фото, опублікованому в Instagram, Христина Горняк позувала в прозорій сукні, під яку одягнула купальник, демонструючи свої засмаглі форми.

Христина Горняк
Христина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

"Я пам'ятаю цей день, як вчора. Мрячив маленький дощик, газики вирували в наших келихах, фото були нечіткими й не різкими, але настрій був занадто яскравим і жарким!", – написала Крістіна.

Христина Горняк
Христина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

Раніше шоу "Маска" здійснило дитячу мрію Володимира Остапчука.

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