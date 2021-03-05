Дружина Володимира Остапчука блиснула ефектними формами на пляжі (фото)
Христина поділилася серією архівних фото з відпочинку
Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка не вирушила з ним відпочивати в Карпати, публікувала декілька фото з відпочинку на Мальдівах. Подружжя відпочивали на острові минулого місяця, але приємні спогади з зимових канікул спонукали Христину виставити ще кілька знімків з пляжу.
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На фото, опублікованому в Instagram, Христина Горняк позувала в прозорій сукні, під яку одягнула купальник, демонструючи свої засмаглі форми.
"Я пам'ятаю цей день, як вчора. Мрячив маленький дощик, газики вирували в наших келихах, фото були нечіткими й не різкими, але настрій був занадто яскравим і жарким!", – написала Крістіна.
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