Дружина Сергія Притули могла народити під час Євробачення. У телеведучого був план Б

Телеведучий жартував, що у нього є домашня заготовка для ефіру на той випадок, якщо пологи почнуться, коли він буде коментувати конкурс

Телеведучий Сергій Притула Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

25 травня відомий український телеведучий Сергій Притула став батьком втрете. Його друга дружина Катерина народила дівчинку Стефанію. У Притули також є 12-річний син Дмитро та дочка Соломія, їй через пару місяців виповниться чотири роки.

За словами Катерини, пологи були партнерськими. Чоловік весь час був поруч з нею і морально підтримував.

"Він заздалегідь упорядкував свій графік таким чином, щоб на останніх місяцях моєї вагітності по мінімуму вириватися з дому", – розповідає дружина телеведучого в інтерв'ю виданню Jet Setter.

Притула разом зі своєю сім'єю

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Лікарі попередили пару, що пологи могли початися у період з 20 по 22 травня. Притула в ці дати коментував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". На цей випадок у нього був план Б.

"Він цілував животик і просив Стефанію трохи почекати, – згадує Катерина. – Жартував, що у нього є домашня заготовка для ефіру в разі, якщо перейми розпочнуться, коли він коментуватиме конкурс: "Шановні глядачі, у моєї дружини відійшли води – піду і я".

За словами Катерини, Притула "схиблений" на дітях. "Коли він побачив тест, то не стримував сліз", – згадує вона.

До слова, Сергій та Катерина одружилися 28 серпня 2015 року. Весілля пройшло у Львові, церемонія була таємницею – про неї знали тільки рідні та близькі друзі пари.

Нагадаємо, раніше Притула розповів, як його старші діти відреагували на появу в сім'ї ще однієї дитини.

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