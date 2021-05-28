Дружина Сергія Притули могла народити під час Євробачення. У телеведучого був план Б
Телеведучий жартував, що у нього є домашня заготовка для ефіру на той випадок, якщо пологи почнуться, коли він буде коментувати конкурс
25 травня відомий український телеведучий Сергій Притула став батьком втрете. Його друга дружина Катерина народила дівчинку Стефанію. У Притули також є 12-річний син Дмитро та дочка Соломія, їй через пару місяців виповниться чотири роки.
За словами Катерини, пологи були партнерськими. Чоловік весь час був поруч з нею і морально підтримував.
"Він заздалегідь упорядкував свій графік таким чином, щоб на останніх місяцях моєї вагітності по мінімуму вириватися з дому", – розповідає дружина телеведучого в інтерв'ю виданню Jet Setter.
Лікарі попередили пару, що пологи могли початися у період з 20 по 22 травня. Притула в ці дати коментував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". На цей випадок у нього був план Б.
"Він цілував животик і просив Стефанію трохи почекати, – згадує Катерина. – Жартував, що у нього є домашня заготовка для ефіру в разі, якщо перейми розпочнуться, коли він коментуватиме конкурс: "Шановні глядачі, у моєї дружини відійшли води – піду і я".
За словами Катерини, Притула "схиблений" на дітях. "Коли він побачив тест, то не стримував сліз", – згадує вона.
До слова, Сергій та Катерина одружилися 28 серпня 2015 року. Весілля пройшло у Львові, церемонія була таємницею – про неї знали тільки рідні та близькі друзі пари.
Нагадаємо, раніше Притула розповів, як його старші діти відреагували на появу в сім'ї ще однієї дитини.
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