"Дружина реагує мудро": зірка серіалу "Виклик 2" Геннадій Попенко розповів про ризик на знімальному майданчику

Деякі небезпечні сцени знімали без каскадерів

Перший в Україні серіал про рятувальників "Виклик" повертається на екрани. Вже 5 квітня о 17:10 телеканал "Україна" покаже прем'єрні серії продовження драми з елементами екшна. Одну з головних ролей у картині зіграв відомий актор Геннадій Попенко. Артист відверто розповів, чому з легкістю погоджується на екстремальні зйомки і як на це реагує його дружина.

Продовження драми "Виклик" познайомить глядачів з новими історіями порятунку, гучними подіями і ситуаціями, які розбурхували українців протягом кількох останніх років. В одній із серій глядачі побачать реконструкцію трагедії в будинку одного блогера, яка привела до смерті декількох людей. За словами актора Геннадія Попенко, режисери "Виклику 2" були налаштовані знімати небезпечну сцену за участю каскадерів, але він запропонував зробити все силами акторів.

Актор серіалу "Виклик" Геннадій Попенко Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"З одного боку – це набагато полегшує зйомки, а з іншого – це ризик для акторів, тому що немає особливої підготовки. Але я прекрасно розумів, що за чим потрібно робити, а якщо ти на 100% в собі впевнений, то береш і робиш. Там були особливі умови роботи, але ризику, як на мене, не було. Може, трохи зваженого. Я бачив, де був дим і де його не було, де знаходиться аквалангіст ... звичайно, не обійшлося без сюрпризів, але ми впоралися", – розповів Геннадій Попенко, який в серіалі "Виклик 2" зіграв капітана Геннадія Клименко.

Актор до таких викликів відноситься дуже професійно – не пропустив можливість проявити свої сили і навчитися новим навичкам. Так, нарешті Геннадій Попенко зміг продемонструвати свої навички дайвінгу. А ось рідні артиста до таких непростих зйомок ставляться з розумінням, єдине, з чим не можуть змиритися – сильна зайнятість їх батька і чоловіка.

"Моя дружина реагує дуже мудро. Хоча буває, що може дати слабину. Запитує: "Як? Весь цей час ти будеш щось робити?" Її дивує, що часом в 8 ранку я вже повинен бути на майданчику, а закінчуємо ми в 8 вечора. А іноді бувають переробки, і я приїжджаю додому, коли всі вже сплять. Добре, коли вранці тато встигає відвезти старшу дочку в школу, але це не завжди вдається. Дружину це трохи бентежить", – поділився Геннадій Попенко.

Раніше під час зйомок серіалу "Виклик 2" актори самі локалізували пожежу в Києві.

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