Дружина Джеджули після гучного скандалу розповіла, чи спілкується з чоловіком і з ким буде виховувати дочку
Юля відповіла на популярні запитання підписників
В кінці минулого року вагітна дружина Андрія Джеджули Юлія Леус звинуватила телеведучого, що через нього вона може втратити дитину і заявила про розлучення . Сам телеведучий списував слова Юлі на гормони. Через деякий час дружина Джеджули відповіла в Instagram на популярні питання і розповіла, які стосунки у них зараз.
Зараз Юля знаходиться на 36 тижні вагітності. Останній місяць вагітності проходить важко – вона весь час вдома лежить. З чоловіком Леус не помирилася.
"Ні. Ми спілкуємося тільки стосовно вагітності ", – відповіла дружина Джеджули на найпопулярніше запитання.
Коли народиться дитина, дружина Джеджули планує користуватися послугами няні.
"Планую за допомогою няні. Але більше сама ", – поділилася планами Юля.
Також в Stories вона розповіла, що Андрій піклується про її харчуванні.
"Годує, а кому це ще робити? Не можу вже стояти біля плити, мені і не можна. Спасибі йому і на цьому "- написала дружина Джеджули.
Подала пара на розлучення чи ні – Юля не відповіла.
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