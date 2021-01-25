Дружина Джеджули після гучного скандалу розповіла, чи спілкується з чоловіком і з ким буде виховувати дочку

Юля відповіла на популярні запитання підписників

В кінці минулого року вагітна дружина Андрія Джеджули Юлія Леус звинуватила телеведучого, що через нього вона може втратити дитину і заявила про розлучення . Сам телеведучий списував слова Юлі на гормони. Через деякий час дружина Джеджули відповіла в Instagram на популярні питання і розповіла, які стосунки у них зараз.

Зараз Юля знаходиться на 36 тижні вагітності. Останній місяць вагітності проходить важко – вона весь час вдома лежить. З чоловіком Леус не помирилася.

"Ні. Ми спілкуємося тільки стосовно вагітності ", – відповіла дружина Джеджули на найпопулярніше запитання.

Коли народиться дитина, дружина Джеджули планує користуватися послугами няні.

"Планую за допомогою няні. Але більше сама ", – поділилася планами Юля.

Також в Stories вона розповіла, що Андрій піклується про її харчуванні.

"Годує, а кому це ще робити? Не можу вже стояти біля плити, мені і не можна. Спасибі йому і на цьому "- написала дружина Джеджули.

Подала пара на розлучення чи ні – Юля не відповіла.

Раніше Санта Дімопулос прокоментувала скандал пари.

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