"Жадан і Собаки" скасували концерт у Дніпрі після зриву виступу в Харкові. Фани обурюються

Поліція перервала концерт гурту "Жадан і Собаки" через порушення карантинних умов

Відомий український поет, письменник, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан висловив своє обурення діями поліції Харкова, яка заборонила проведення концерту його гурту. Він також оголосив, що концерт колективу в Дніпрі, який був запланований на 26 березня, теж скасований.

На своїй сторінці в Facebook Сергій вибачився перед шанувальниками за скасування концерту в Харкові.

"Ще раз офіційно перепрошую за відміну вчорашнього концерту. Нам дуже хотілося його відіграти, і ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви прийшли. Ми чудово розуміємо всі обставини, проте проведення культурних заходів на Харківщині нині офіційно не заборонене, тож особливо прикро, що нам не дали робити нашу роботу", – написав Жадан.

Сергій Жадан Фото: hk.npu.gov.ua, facebook.com/serhiy.zhadan

Він також звернувся до представників правоохоронних органів: "Ви могли повідомити про скасування концерту за кілька годин до його початку. Тоді би ми встигли повідомити глядачів і вони не пхалися би з цілого міста, ризикуючи здоров'ям у метрополітені чи маршрутках".

Крім цього, Сергій оголосив, що, на жаль, концерту в Дніпрі не буде. Про це він написав у блоці коментарів до публікації.

Скріншот: Facebook

Шанувальники гурту висловили своє обурення: "А які були підстави? Я так розумію, Харків не в червоній зоні і за законом концерт міг відбуватися?", "Офіційно не заборонено, а особисто вам заборонили".

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, Сергій Жадан вакцинувався від COVID-19.

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