Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Співак зізнається, що студенти можуть говорити з ним відкрито на будь-які теми

Співак Олег Винник, який раніше розповів, які фото йому шле Павло Зібров, тепер не тільки секс-символ, а ще й завідувач кафедри шоу-бізнесу.

Кілька років тому артист став викладачем Київського національного університету культури і мистецтв й тепер вчить студентів, як досягти успіху у сфері, в якій вже сам став експертом. Про секрети своєї популярності й про те, як йому працюється завідувачем кафедри, артист відверто розповів "Зіркоманії".

Олег Винник і Михайло Поплавський Фото: knukim.edu.ua

Олег Винник викладає, ґрунтуючись на власному багаторічному досвіді. При цьому в артиста трохи часу, тому студентам доступні лише його майстер-класи раз на місяць. Але Олег Винник переконаний, що важливіше не кількість, а якість лекцій.

"Мені абсолютно не важливі всі ці посади, мені важливо те, що і як робиться. Тільки це, тільки тому що це навчання. Ми навчаємося кожного божого дня, як і студенти і це дуже круто. Я ділюся з ними своїм досвідом, вони мають право задавати мені запитання абсолютно різні, абсолютно все вільно і я відчуваю, що це гідно і чесно кажучи, я щасливий, що не відмовив ", – розповідає співак.

Що стосується свого феномена і популярності серед прихильниць, яким пісні Олега Винника надають сил і впевненості в собі, він упевнений, що весь секрет – в щирості.

"Я знаю в чому феномен, от тут він. Просто любіть людей, йдіть на сцену, а там сцена усе покаже", – каже Олег Винник, показуючи на серце.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Винником в новому випуску "Зіркоманії":

Артист, звичайно, має рацію, але водночас трохи лукавить. Для того, щоб зараз "просто любити людей" довелося об'їздити багато маленьких містечок, зустрічатися з публікою та особисто завойовувати серце кожної "Молодої вовчиці". Це була маркетингова стратегія команди Олега Винника. У 2014-му за пів року артист відкатав Україною сто концертів. Гастрольний тур завершився великим шоу в "Палаці Україна".

Раніше чоловік Ольги Сумської запально заспівав хіт Олега Винника "Вовчиця".

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