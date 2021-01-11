За що можна сказати "спасибі" українському шоу-бізнесу? Ми розібралися

Зібрали свій ТОП, за що ми вдячні українському шоу-бізу

Сьогодні світ відзначає Міжнародний день "спасибі" – один з найбільш, якщо можна так сказати, ввічливих свят.

Сьогодні.Lifestyle вирішили поміркувати про те, за що українці (і не тільки) можуть сказати спасибі українському шоу-бізнесу. Хм ... Давайте подивимося!

Вірка Сердючка

Вєрка Сердючка – культовий персонаж у виконанні Андрія Данилка. Її пісні звучать на весіллях, святах, святкуваннях днів народження і на багатьох інших гучних вечірках.

У найяскравішого символу "Євробачення" є пісні на всі випадки життя. Б'ємося об заклад, ви недавно теж включали "Новорічну"? А на весіллі родичів або друзів ви хіба не співали в караоке: "Даже если вам немного за 30..."?

Вєрка Сердючка представила міні-альбом Sexy Фото: пресслужба

Пісня Остапчука

Український шоу-бізнес надихає навіть на ... пісні про нього. Ви ж пам'ятаєте кумедний трек шоумена Володимира Остапчука "Укршоубіз"? Там ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" з особливою іронією згадує майже всіх своїх колег.

Скандали, інтриги і розслідування

Будь-який шоу-бізнес не був би повноцінним шоу-бізнесом без інтриг і скандалів. Зірки звикли до того, що їхнє особисте життя стає публічним, їхню творчість нерідко критикують в суспільстві (про критику зовнішності ми взагалі мовчимо).

Але коли всі "білі і пухнасті" – так зовсім нецікаво ж, правда? Одні з останніх скандалів – розбирання в родині телеведучого Андрія Джеджули та звинувачення Наді Дорофєєвої в тому, що її пісня – плагіат. Зате є що обговорити за чашкою чаю!

Джамала і Руслана

Джамала і Руслана – дві яскраві і талановиті українські співачки, які перемогли на "Євробаченні" і подарували світові дві абсолютно різні, але потужні композиції.

Руслана "підірвала" сцену конкурсу своїми "Дикими танцями" і привезла перемогу в 2004 році, а Джамала підкорила конкурс своєю проникливою композицією "1944" в 2016-му і принесла Україні другу перемогу на "Євробаченні".

Джамала та Руслана Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/ruslana.lyzhychko

Олег Винник

Хто б ще подбав про українських вовчиць, як не Олег Винник? Артист надовго зайняв позицію секс-символа української естради, який розбив явно не одне серце!

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Раніше ми розповіли, як навчитися говорити "спасибі", навіть коли не хочеться.

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