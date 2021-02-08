Юрій Ткач згадав, як мама познайомила його з майбутньою дружиною

Комік розповів, як закохався в дружину

Юрій Ткач, який розповів про дружбу з Володимиром Зеленським , поділився історією, як він познайомився зі своєю дружиною.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Ткач розповів, що перша зустріч коміка і його майбутньої дружини Вікторії була на дні народження мами Юрія. Вона викладала бальні танці у дівчини. Уже тоді мама артиста радила синові звернути увагу на Вікторію. Але Ткач не сприйняв слова мами серйозно.

"Мам, ти серйозно? 16 років дівчині. Мені 24 роки. Ти на що мене кидаєш?", – згадав розмову комік.

Знову Юрій та Вікторія зустрілися через п'ять років і знову з подачі батьків коміка. Батьки Ткача попросили сина провести захід, присвячений до 35-річчя їх танцювального колективу. Тоді Юрій побачив, як Вікторія спускалася з-за лаштунків в зал.

Юрій Ткач з дружиною і донькою Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"І у мене просто щелепа відпала. Вона підходить, проходить і сідає з лівого боку, і у нас лікті торкаються. І тьохнуло так сильно ", – розповів Ткач.

Юрій зізнався, що в той же день зрозумів, що це особлива зустріч.

"Скільки дівчат не було, але такого не виникало. У мене там були стосунки шість років, і в перервах якісь були, але якось не йокало. Зустрічалися, ну хороші люди, все в порядку. Але так, щоб це була дружина – такого не було. А з Вікою все відразу ", – поділився Юрій Ткач з програмою" Зірковий шлях ".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Юрія Ткача для програми "Зірковий шлях":

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