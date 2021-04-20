Юрій Нікітін розповів, чому НЕАНГЕЛИ могли розпастися ще раніше: Був серйозний інцидент

Продюсер запевняє, що конфлікти в гурті були завжди, і цей факт став однією з причин припинення існування колективу

Продюсер Юрій Нікітін розповів про сварку, яка сталася між екссолістами гурту НЕАНГЕЛИ декілька років тому.

Юрій пояснив, що тоді Слава Камінська та Вікторія Сміюха посварилися через якусь дрібницю.

"Коли Слава була вагітна другою дитиною, це був дуже складний період. І у них з Вікою стався на гастролях дуже серйозний інцидент. Це був такий поворотний момент, коли гурт був на стадії розпаду", – говорить Юрій в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Юрій Нікітін з Вікторією Смеюхою і Славою Камінською Фото: пресслужба

За словами продюсера, вже в той момент з'явилися думки про можливий розпад колективу.

"Ми теж довго роздумували над тим, як гурт продовжуватиме працювати або закінчувати кар'єру, або на якийсь час прийде інша вокалістка. Це зі Славою ми обговорювали зокрема", – зізнався Нікітін.

Нагадаємо, гурт НЕАНГЕЛИ припинив своє існування на початку березня цього року через 15 років на сцені. Кожна з учасниць колективу почала сольну кар'єру. Якщо Слава Камінська вже представила свою першу сольну композицію, то Вікторія Сміюха ще тільки готується дивувати своїх шанувальників новими піснями.

Дивіться повне інтерв'ю Юрія Нікітіна "Зірковому шляху":

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