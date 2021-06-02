Даші Астаф'євій пропонували 50-100 тисяч доларів за інтим – Юрій Нікітін

Музичний продюсер Юрій Нікітін, в числі підопічних якого Ірина Білик, Даша Астаф'єва та інші українські зірки, розповів про непристойні пропозиції, які їм надходили

Юрій Нікітін про інтимні пропозиції Даші Астаф'євій Фото: instagram.com/da_astafieva, Скріншот з YouTube

Засновник Mamamusic Юрій Нікітін, який не прийшов на прощальний концерт "НЕАНГЕЛІВ", заявив, що його підопічні ніколи не погоджувалися на інтимні пропозиції. За словами продюсера, такі пропозиції надходили регулярно, і до всього іншого "замовники" пропонували дуже великі суми. Наприклад, за інтим-послуги із зіркою Дашею Астаф'євою сума сягала 50-100 тисяч доларів.

В інтерв'ю "Гордону", яке з'явилося на YouTube, Юрій Нікітін розповів, що у 2009 році Даша Астаф'єва стала Playmate of the Month – це титул, який присуджується ювілейним випуском журналу Playboy. Це, за словами продюсера, зробило її суперзіркою світового масштабу. Але попри спокусу з великими сумами, ні Даша Астаф'єва, ні компанія продюсера не погоджувалися на пропозиції.

"Цифри звучали великі – 50-100 тисяч", – сказав Юрій Нікітін, зазначивши, що суми були різні.

Юрій Нікітін зазначив, що деякі колективи якраз таки створюються для цих цілей.

"Я дуже серйозно дивлюся на людський фактор і дивлюся на мотивацію людини. Дуже багато дівчат приходять в колектив вдало вийти заміж. Тому що жіночий колектив і просто артист – це сцена, це вітрина. Ти потрапляєш в саму серцевину найбагатіших та інтелігентних людей. Люди, у яких є великі гроші вони багато в чому цінителі краси. Вони дуже галантні та інтелігентні люди", – розповів Юрій Нікітін.

Продюсер Юрій Нікітін Фото: instagram.com/yuriynikitin

За словами Нікітіна, деякі продюсери створюють групи, як чоловічі, так і жіночі, для самих себе.

"Ось я дивлюся на артиста і розумію, що мені його реально шкода. Бо питання не в тому, буде чи не буде у нього близькість з продюсером, а що цей продюсер нічого не може йому дати. Він не може побудувати для нього кар'єру. розумієш? А це для артиста найголовніше. Тому ці випадки для мене досить прикрі", – поділився Юрій Нікітін.

Дивіться інтерв'ю Юрія Нікітіна у "Гордона":

Раніше MARUV, Астаф'єва та інші зірки розповіли, як близькі реагують на їхні голі фото.

Нагадаємо також, нещодавно Даша Астаф'єва перенесла термінову операцію.

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