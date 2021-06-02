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Даші Астаф'євій пропонували 50-100 тисяч доларів за інтим – Юрій Нікітін

Сьогодні, 12:39

Музичний продюсер Юрій Нікітін, в числі підопічних якого Ірина Білик, Даша Астаф'єва та інші українські зірки, розповів про непристойні пропозиції, які їм надходили

Юрій Нікітін про інтимні пропозиції Даші Астаф'євій
Юрій Нікітін про інтимні пропозиції Даші Астаф'євій
Фото: instagram.com/da_astafieva, Скріншот з YouTube

Засновник Mamamusic Юрій Нікітін, який не прийшов на прощальний концерт "НЕАНГЕЛІВ", заявив, що його підопічні ніколи не погоджувалися на інтимні пропозиції. За словами продюсера, такі пропозиції надходили регулярно, і до всього іншого "замовники" пропонували дуже великі суми. Наприклад, за інтим-послуги із зіркою Дашею Астаф'євою сума сягала 50-100 тисяч доларів.

В інтерв'ю "Гордону", яке з'явилося на YouTube, Юрій Нікітін розповів, що у 2009 році Даша Астаф'єва стала Playmate of the Month – це титул, який присуджується ювілейним випуском журналу Playboy. Це, за словами продюсера, зробило її суперзіркою світового масштабу. Але попри спокусу з великими сумами, ні Даша Астаф'єва, ні компанія продюсера не погоджувалися на пропозиції.

"Цифри звучали великі – 50-100 тисяч", – сказав Юрій Нікітін, зазначивши, що суми були різні.

Юрій Нікітін зазначив, що деякі колективи якраз таки створюються для цих цілей.

"Я дуже серйозно дивлюся на людський фактор і дивлюся на мотивацію людини. Дуже багато дівчат приходять в колектив вдало вийти заміж. Тому що жіночий колектив і просто артист – це сцена, це вітрина. Ти потрапляєш в саму серцевину найбагатіших та інтелігентних людей. Люди, у яких є великі гроші вони багато в чому цінителі краси. Вони дуже галантні та інтелігентні люди", – розповів Юрій Нікітін.

Продюсер Юрій Нікітін
Продюсер Юрій Нікітін
Фото: instagram.com/yuriynikitin

За словами Нікітіна, деякі продюсери створюють групи, як чоловічі, так і жіночі, для самих себе.

"Ось я дивлюся на артиста і розумію, що мені його реально шкода. Бо питання не в тому, буде чи не буде у нього близькість з продюсером, а що цей продюсер нічого не може йому дати. Він не може побудувати для нього кар'єру. розумієш? А це для артиста найголовніше. Тому ці випадки для мене досить прикрі", – поділився Юрій Нікітін.

Дивіться інтерв'ю Юрія Нікітіна у "Гордона":

Раніше MARUV, Астаф'єва та інші зірки розповіли, як близькі реагують на їхні голі фото.

Нагадаємо також, нещодавно Даша Астаф'єва перенесла термінову операцію.

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