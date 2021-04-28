Юль Володимирівна, це ви?: Тимошенко переплутали з Мадонною (фото)
У соцмережі Мадонна запостила нове епатажне селфі, на якому спокусливо відкрила рот. Але співачку не впізнали в Мережі і подумали, що це Мадонна
62-річна Мадонна, яка зробила спокусливе селфі, нагадала користувачам в Мережі 60-річну лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Дві знаменитих жінки несподівано виявилися занадто схожі одна на одну, особливо після того, як Юлія Тимошенко змінила імідж.
До фотографії, опублікованій на Facebook-сторінці "Сьогодні Life", один користувач залишив кумедний коментар.
- "Юльвладимирівна, ви?"
На фото епатажна Мадонна позує в окулярах-метеликах, спокусливо торкнувшись губи язиком.
Ми порівняли фотографії американської співачки та народної депутатки України Юлії Тимошенко.
Раніше співачку Тіну Кароль порівняли з Мадонною і Бейонсе після того, як вона представила live-концерт в спокусливих нарядах.
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