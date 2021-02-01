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"Я злой человек": Земфіра випустила перший за сім років кліп з Ренатою Литвиновою

Сьогодні, 14:35

Після багаторічної перерви Земфіра випустила нове музичне відео

Співачка Земфіра, яка восени заразилася коронавірусом, випустила кліп на пісню "Злой человек" з Ренатою Литвиновою в головній ролі. Пісня стане саундтреком до нового фільму акторки "Северный ветер".

У музичному відео, опублікованому на YouTube-каналі Земфіри, героїня Ренати Литвинової їде в бутафорському автомобілі назустріч хуртовині й безперервно палить. Так і триває всі дві хвилини кліпу, щоправда, супроводжується незрівнянною акторською грою Литвинової.

Це перший кліп Земфіри за останні сім років. Вже скоро вона випустить свій сьомий альбом, до якого ввійде ця пісня.

Сама Рената Литвинова днями написала в Instagram, що новий альбом Земфіри вийшов геніальним.

Нагадаємо, що у 2016 році вибухнув скандал, коли співачка на концерті з матом попросила прибрати український прапор. Після цього Рената Литвинова підтримала співачку, але в підсумку в 2020 році Земфіру внесли в базу "Миротворця" за відсутність її реакції на російську агресію на території України.

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