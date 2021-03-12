"Я з хлопчиками не співаю": Поплавський висловився про дует з відомим співаком

Олег Винник і Михайло Поплавський анонсували музичну премію "Українська пісня року"

29 квітня у Палаці Україна відбудеться один з наймасштабніших концертів "Українська пісня року". Організаторами проєкту виступили співаючий ректор Михайло Поплавський та зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олег Винник.

Торішня церемонія нагородження премії "Українська пісня року" вразила глядачів своєю масштабністю і креативними постановками. Але і в цьому році співорганізатори заходу обіцяють, що кожним номером будуть дивувати глядачів.

Михайло Поплавський та Олег Винник Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поплавський і Винник організовують "Українську пісню року" вже вдруге. А режисером постановником шоу виступить Катя Царик, яка співпрацює із премією M1 music Awards. Саме ж шоу транслюватиме телеканал "Україна".

Але багатьох цікавить питання: чи не планують Олег Винник і Михайло Поплавський записати дует?

"Якщо профінансують, то ми заспіваємо, – заявив ректор і додав – Розумієте, найголовніше, що я з хлопчиками не співаю! Щоб не приплели щось, розумієте?".

Що ж, схоже, головна інтрига премії буде розкрита на самій премії. Дочекайтеся!

Раніше співак Олег Винник шокував глядачів заявою на шоу "Маска".

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