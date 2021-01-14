"Не забуваю, звідки родом": Володимир Кличко про виховання доньки

Боксер поділився секретами виховання своєї дочки

Після розставання з голлівудською актрисою Хейден Панеттьєрі Володимир Кличко один виховує їхню спільну доньку Каю-Євдокію. Боксер рідко говорить про свою дочку, але для сайту братів Кличків вирішив зробити виняток.

Володимир розповів, що під час карантину вони з шестирічною дочкою проводили багато часу разом.

"Кая також любить виклики. А деякі речі вона робить краще, ніж я. Наприклад, кататися на конях...Дуже велика опіка і турбота шкодять здоровому розвитку", – поділився боксер.

Володимир Кличко з донькою Фото: instagram.com/klitschkoteam/

Знаменитий батько хоче, щоб матеріальні цінності для дівчинки не були на першому місці.

"Також я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми – невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", – розповів Кличко.

Раніше ми розповідали, що Хейден Панеттьєрі завела нову сторінку в Instagram.

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