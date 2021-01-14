Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Не забуваю, звідки родом": Володимир Кличко про виховання доньки

Сьогодні, 12:49

Боксер поділився секретами виховання своєї дочки

Після розставання з голлівудською актрисою Хейден Панеттьєрі Володимир Кличко один виховує їхню спільну доньку Каю-Євдокію. Боксер рідко говорить про свою дочку, але для сайту братів Кличків вирішив зробити виняток.

Володимир розповів, що під час карантину вони з шестирічною дочкою проводили багато часу разом.

"Кая також любить виклики. А деякі речі вона робить краще, ніж я. Наприклад, кататися на конях...Дуже велика опіка і турбота шкодять здоровому розвитку", – поділився боксер.

Володимир Кличко з донькою
Володимир Кличко з донькою
Фото: instagram.com/klitschkoteam/

Знаменитий батько хоче, щоб матеріальні цінності для дівчинки не були на першому місці.

"Також я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми – невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", – розповів Кличко.

Раніше ми розповідали, що Хейден Панеттьєрі завела нову сторінку в Instagram.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Молодша дочка Пугачової заспівала легендарний хіт мами "Миллион алых роз" - відео Який зараз син онкохворої Анастасії Заворотнюк - фото Найкраще в нашому житті: Лілія Ребрик опублікувала зворушливі фото з дочками
Володимир Кличко діти зірок Хейден Панеттьери
Джерело: instagram.com/klitschkoteam/
Реклама

Новини партнерів

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Билли Айлиш отбросила стыд, засветив фигуру в открытом бикини
Билли Айлиш отбросила стыд, засветив фигуру в открытом бикини
Торт Вупи Пай: рецепт с фото пошагово и видео
Торт Вупи Пай: рецепт с фото пошагово и видео
Смелая Синди Кроуфорд показала откровенное фото
Смелая Синди Кроуфорд показала откровенное фото

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Fun

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 07:00Fun

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

Вчора, 23:13Fun

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

Вчора, 21:00Fun

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

Вчора, 18:05Шоу-бізнес

Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостячці"

Вчора, 17:05Психологія

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Вчора, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Вчора, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

12 січняEvents

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

12 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

12 січняFun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

12 січняEvents

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

12 січняFood

Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

12 січняFood

Тісто для вареників на старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Новини партнерів

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти