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"Я навіть не відчула": Джіджі Хадід розповіла, як 14 годин народжувала вдома

Сьогодні, 09:32

25-річна модель знялася для березневого номеру Vogue

25-річна Джіджі Хадід, яка у вересні минулого року вперше стала мамою, знялася для березневого номеру журналу Vogue. В інтерв'ю супермодель розповіла про домашні пологи, і про те, як її коханий відреагував на появу дитини.

Пологи Джіджі проходили вдома у Пенсільванії. Молода мама зізналася, що все тривало близько 14 годин, і що поряд із нею постійно перебували Зейн Малік, мама Іоланда, сестра Белла та акушерка з помічником.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід
Фото: Vogue

"Насправді я, напевно, мала вигляд божевільної. Я була немов дика тварина", – прокоментувала пологи Джіджі.

Її дочка Хай з'явилася на світ на тиждень пізніше прогнозованого терміну. Зірка готувалася до пологів вдома, подивившись перед цим фільм, який спонукав її до цього рішення.

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"Ми з Зейном переглянули документальний фільм 2008 року The Business of Being Born ("Бізнес на народженні"), в якому критично оцінюється медичне втручання і розповідається про успішні домашні пологи. Ми обидва глянули одне на одного і подумали: "Здається, це знак", – пояснила Хадід свій вибір.

Фото: instagram.com/voguemagazine

Джіджі додала, що Зейн першим взяв дитину на руки: "Я навіть не відчула, що вже народила її. Я була так виснажена, що просто підняла очі і побачила, що він вже тримає її. Це було так мило".

Нагадаємо, що зовсім недавно Джіджі Хадід нарешті розсекретила ім'я своєї дочки.

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