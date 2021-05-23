Виступи трійки фаворитів Євробачення-2021 у фіналі (відео)

Переможцем конкурсу стала Італія, Франція посіла друге місце, а Швейцарія – третє

Фото: instagram.com/Eurovision

"Євробачення" цього року було дуже яскравим і емоційним. Ми побачили стільки вражаючих виступів, що їх точно потрібно переглянути ще хоча б по разу! І найкрутіше, що в наступному році конкурс пройде в Італії, адже переможцем стала група Måneskin.

Сьогодні Life детально розповідав, як пройшов фінал "Євробачення-2021", а в цьому матеріалі пропонуємо побачити ТОП-3 виступи в гранд-фіналі, які зайняли перші рядки турнірної таблиці.

1-е місце – Måneskin – Zitti E Buoni (Італія)

2-е місце – Barbara Pravi – Voilà (Франція)

3-е місце – Gjon & # 39; s Tears – Tout l & # 39; Univers (Швейцарія)

Представники України на "Євробаченні-2021" – група Go_A зайняли п'яте місце в турнірній таблиці з 364 балами в сумі. Литва стала єдиною країною, чиє журі присудило Україні 12 балів. Що стосується глядацького голосування, то Go_A тут на другому місці за кількістю балів – 267.

Раніше ми також розповідали, чому все божеволіють по солістові групи Måneskin з Італії.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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