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Вишиванка DAY: ведуча Юлія Галушка на модному показі з'явиться в 100-річній вишиванці

Сьогодні, 15:49

Ведуча пройде по подіуму в вишиванці, яку випросила у своєї прабабусі разом з іншими сімейними реліквіями

Юлія Галушка в вишиванці
Юлія Галушка в вишиванці
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

20-го травня телеканал "Україна 24" влаштовує традиційне свято "Вишиванка DAY", в якому візьмуть участь зірки шоу-бізнесу та відомі українці. По червоній доріжці модного показу пройдеться Юлія Галушка, ведуча програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний". Про свою особливу вишиванку вона ексклюзивно розповіла редакції Сьогодні.Lifestyle.

Для модного показу ведуча вибрала наряд з неймовірною історією. На подіум Юлія вийде в 100-річній вишиванці, яку шила і вишивала ще її прабабуся.

Основна частина вишитої сукні зроблена з грубого домотканого полотна. У народі жінки використовували особливу техніку: коноплі вимочували, з них робили пряжу і ткали, далі – вибілювали в крижаній воді і вибивали вальком, потім викачували рубелем.

Юлія Галушка в вишиванці
Юлія Галушка в вишиванці
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як правило зверху на сорочку одягали спідницю і керсетку, щоб було видно тільки вишиті рукава, які зроблені з тонкого матеріалу.

"Збереглася вишивка дивом – бабуся вирішила нічого з неї не перешивати, і сховала в скриню. Раз на рік, влітку, моїм обов'язком було просушити речі зі скрині і скласти назад і кожен раз я не могла відвести погляду від сорочки. Таким чином вона провела на дні скрині мінімум 80 років. Поки я не випросила її у бабусі разом з іншими сімейними реліквіями", – розповіла Юлія.

І вже 20-го травня ми будемо мати можливість милуватися автентичною, раритетною, красивою вишиванкою і, звичайно, улюбленою ведучою – Юлією Галушкою.

Нагадаємо, в цьому році свято "Вишиванка DAY" відбудеться на кращому оглядовому майданчику столиці – новій локації КВЦ "Парковий" під відкритим небом Viewpoint by Parkovy, але в закритому форматі. Глядачі ж зможуть подивитися пряму трансляцію в ефірі і на ютуб-каналі "Україна 24".

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Джерело: Сьогодні
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