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Людмила Добровольська – про повернення на ТБ, важкі ефіри та особисте життя

Сьогодні, 10:31

Легенда українського телебачення Людмила Добровольська повернулася в кадр новин "Сьогодні"

Людмила Добровольська
Людмила Добровольська
Фото: Україна 24

Легенда українського телебачення – Людмила Добровольська – повернулася в кадр новин "Сьогодні", щоб інформувати глядачів телеканалів "Україна" та "Україна 24". Людмила хоч рідко розповідає про себе, але ми дізналися деякі секрети життя сильної жінки.

В цьому році новини "Сьогодні" оновилися: до інформаційної команді ведучих приєдналася зірка телебачення – Людмила Добровольська:

"Протягом останніх чотирьох років я була керівником інформаційного прайму телеканалу "Україна". Коли мій керівник, Юрій Сугак, в черговий раз запропонував повернутися в ефір, встояти не змогла. Я щаслива повернутися до глядача. Хочу зізнатися: мені його не вистачало".

Все, за що береться телеведуча, вона робить відмінно. Наприклад, в дитинстві в рідній Одесі Людмила займалася гімнастикою і фігурним катанням. І мала всі шанси стати відомою спортсменкою. Втім, незважаючи на досягнення, вона раптово залишила спорт заради професії філолога. Батьки без зайвих слів прийняли рішення дочки, адже завжди підтримували її.

"Я пішла зі спорту, хоча мала спортивні розряди, і з тих пір жодного разу не дивилася змагання з фігурного катання. Якщо я вже вирішила йти, то йду назавжди", – розповідає Людмила.

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Після закінчення університету вона вкотре перевернула своє життя з ніг на голову:

"Я закінчила університет, вийшла заміж, народила дочку, сиділа в декреті. І кожен раз, коли включала телевізор, дивилася наші перші недержавні телеканали, у мене просто йшла кров з очей, тому що бачила орфографічні помилки. Тому вирішила піти на телебачення і почати виправляти помилки. Так склалося, що тоді шукали ведучих новин. Я записала проби і кастинг зупинили".

За кілька років телеведуча переїхала до столиці, де працювала на одному із загальнонаціональних каналів. Зізнається, що найважче було виходити в ефір в моменти трагедій, як от під час авіакатастрофи на Скнилівському аеродромі під Львовом у 2002 році.

"Пам'ятаю, коли впав літак, ми вийшли в ефір майже відразу. Загиблих рахували в ефірі. Показували дітей, які не могли знайти своїх батьків ", – згадує ведуча.

Крім того, працюючи в кадрі, їй доводилося виходити в ефір навіть зі зламаною ногою:

"Ногу зламала, коли їздила на мотоциклі. Але в ефір я продовжувала виходити із загіпсованою ногою. Мене заносили в студію наші оператори".

Мало хто знає, що стиль ведучих телевізійних новин багато в чому почався саме з трендів, які вводила Людмила:

"Суцільна заслуга Надії Кудрявцевої – це легендарний стильмейкер. Навіть перший стильмейкер українського телебачення. Краватки, які колись я надягала, тоді вважалися сміливим, революційним кроком демонстрації характеру в кадрі. Минуло кілька років поки інші жінки наважилися з'явитися в кадрі в краватці".

Про особисте життя телеведуча відверто зізнається:

"У кожного з нас є особисте життя. Я не люблю туди пускати громадськість. Так, я давно розлучена, але ми завжди були в прекрасних стосунках з батьком дитини. Ми розлучилися, коли я переїхала до Києва, а дочка Марина тоді пішла в перший клас".

Незважаючи на образ "залізної леді", в житті легендарна телеведуча жіночності не цурається. Людмила завжди знаходить час на себе і, зізнається, що як жінка – вона щаслива.

Раніше ведуча телеканалу "Україна 24" Юлія Войнар розповіла про підготовку до ефірів.

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