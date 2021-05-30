Вибрав одну, а пише інший: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

В постах репер зізнався, чому в фіналі шоу не обрав Алісу

Тіматі/Аліса Грабова Фото: instagram.com/timatiofficial, instagram.com/alisa_grabovaja

У фіналі російського "Холостяка" Тіматі вибрав Катерину Сафарову, дуже ніжно попрощавшись перед цим з іншою фіналісткою – Алісою Грабовою. І поки глядачі чекають від репера промови про переможницю шоу, він присвячує пости Алісі.

В Instagram-профілі Тіматі відразу після виходу останнього епізоду "Холостяк" представив трек, присвячений Грабовій – "Падаємо разом".

Після цього він опублікував відео з фінального випуску, в якому була Аліса Грабова. В описі репер зізнався, чому не обрав її.

"Я не зміг повірити в образ ідеальної людини, так як переконаний що таких просто немає... Мені не потрібно було витрачати час на розгадки ребусів, а потрібно було зрозуміти, що їх немає. Ти просто прийшла до мене зі своїм баченням світу і цього шоу. Зі своєю ідеальною картинкою стосунків, яка в цей раз просто не могла вийти, тому що я в такій формі просто до неї був не готовий", – написав Тіматі.

У коментарях глядачі "Холостяка" дорікнули Тіматі в тому, що він не пише про Катю, хоча все дуже чекають на пост про неї:

"Пост про Алісу ніхто не чекав. Де пост про Катю?"

"Ти Катю вибрав або Алісу? Скільки можна про неї писати і пісні присвячувати?"

Скріншот: іnstagram.com/timatiofficial

Раніше ми розповідали хто така Катя Сафарова і що про неї відомо.

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