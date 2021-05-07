Ви ж про мене ще не все знаєте?: 40-річна Тоня Матвієнко оголила плечі в шкіряній сукні та рукавичках

Співачка одягнула шикарну коричневу сукню популярного українського бренду. Тоні також зробили ніжний макіяж і м'які локони

Тоня Матвієнко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко, яка з дочками прикрасила обкладинку глянцю, опублікувала своє фото в пікантному образі. Артистка позувала в розкішних шкіряних рукавичках і сукні, яка підкреслила її бюст.

У своєму Instagram-акаунті Тоня Матвієнко поділилася ще одним кадром з фотосесії для журналу Viva! В інтерв'ю в новому випуску глянцю співачка зізналася, що зараз має все, про що мріє. Спокусливе фото це підтверджує, адже крім успішної кар'єри та щасливої родини, 40-річна артистка має чудовий вигляд.

"Ви ж про мене ще не все знаєте?" – загадково написала Тоня.

Тоня Матвієнко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Створити такий спокусливий образ Тоні Матвієнко допомогла сукня українського бренду Olya Mak. Вартість такого вбрання становить 6800 гривень.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко зізналася, хто має вплив на її молодшу дочку.

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