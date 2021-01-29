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Друга дружина Висоцького прикута до ліжка і знаходиться у важкому стані

Сьогодні, 16:04

Інформацію підтвердив син

Друга дружина актора, поета і співака Володимира Висоцького Людмила Абрамова знаходиться у важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал НеМалахов .

Як стало відомо, мама двох дітей Висоцького Аркадія і Микити вже довгий час прикута до ліжка.

Новину про проблеми зі здоров'ям мами підтвердив Микита Висоцький виданню Teleprogramma.pro. Але також він зазначив, що не хотів би це обговорювати.

Людмила Абрамова і Володимир Висоцький
Людмила Абрамова і Володимир Висоцький
Фото: Telegram-канал НеМалахов

"Це справа моєї сім'ї. Ми б не хотіли це ні з ким обговорювати. Моя мама дійсно хвора. Це правда. Все інше – це як би нікого не стосується. Всього доброго ", – сказав син Висоцького.

Нагадаємо, що Людмила Абрамова і Володимир Висоцький прожили в шлюбі близько п'яти років. У шлюбі у них народилося двоє синів – Аркадій і Микита. Людмила працювала художнім керівником Дирекції зі створення музею В. Висоцького

Раніше ми розповідали, яким був Володимир Висоцький.

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Джерело: Telegram-канал НеМалахов
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