Друга дружина Висоцького прикута до ліжка і знаходиться у важкому стані
Інформацію підтвердив син
Друга дружина актора, поета і співака Володимира Висоцького Людмила Абрамова знаходиться у важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал НеМалахов .
Як стало відомо, мама двох дітей Висоцького Аркадія і Микити вже довгий час прикута до ліжка.
Новину про проблеми зі здоров'ям мами підтвердив Микита Висоцький виданню Teleprogramma.pro. Але також він зазначив, що не хотів би це обговорювати.
"Це справа моєї сім'ї. Ми б не хотіли це ні з ким обговорювати. Моя мама дійсно хвора. Це правда. Все інше – це як би нікого не стосується. Всього доброго ", – сказав син Висоцького.
Нагадаємо, що Людмила Абрамова і Володимир Висоцький прожили в шлюбі близько п'яти років. У шлюбі у них народилося двоє синів – Аркадій і Микита. Людмила працювала художнім керівником Дирекції зі створення музею В. Висоцького
Раніше ми розповідали, яким був Володимир Висоцький.
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