Все переплутали: коли насправді відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл
У ЗМІ потрапило свідоцтво про шлюб Меган Маркл і принца Гаррі
Під час інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл заявила, що вони з принцом Гаррі одружилися на кілька днів раніше , ніж всі думають. Церемонію, за якою спостерігав весь світ, вона назвала просто "спектаклем" для публіки. Журналістам вдалося дізнатися, коли все-таки відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл.
The Sun опублікувало документ, який підтверджує, що законними чоловіком і дружиною герцоги Сассекські стали 19 травня 2018 року в Віндзорському замку, в ролі свідків вказані принц Чарльз і мати Меган – Доріа Регланд.
Експерти припустили, що Меган Маркл все переплутала: обмін клятвами з принцом Гаррі в присутності архієпископа Кентерберійського, про який говорилося в інтерв'ю, це була просто репетицією перед справжньою церемонією.
Раніше і архієпископ Кентерберійський, який був присутній на "таємній" церемонії спростував слова Меган, що це було офіційне весілля.
"Меган – американка, вона просто все не так зрозуміла. Вона в цьому не розбирається ", – заявив він.
Раніше ми розповідали, що принц Гаррі розповів про особисту втрату.
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