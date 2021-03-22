Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Все переплутали: коли насправді відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Сьогодні, 12:39

У ЗМІ потрапило свідоцтво про шлюб Меган Маркл і принца Гаррі

Під час інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл заявила, що вони з принцом Гаррі одружилися на кілька днів раніше , ніж всі думають. Церемонію, за якою спостерігав весь світ, вона назвала просто "спектаклем" для публіки. Журналістам вдалося дізнатися, коли все-таки відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

The Sun опублікувало документ, який підтверджує, що законними чоловіком і дружиною герцоги Сассекські стали 19 травня 2018 року в Віндзорському замку, в ролі свідків вказані принц Чарльз і мати Меган – Доріа Регланд.

Копія свідоцтва про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл
Копія свідоцтва про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл
Фото: The Sun

Експерти припустили, що Меган Маркл все переплутала: обмін клятвами з принцом Гаррі в присутності архієпископа Кентерберійського, про який говорилося в інтерв'ю, це була просто репетицією перед справжньою церемонією.

Раніше і архієпископ Кентерберійський, який був присутній на "таємній" церемонії спростував слова Меган, що це було офіційне весілля.

"Меган – американка, вона просто все не так зрозуміла. Вона в цьому не розбирається ", – заявив він.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі розповів про особисту втрату.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Детектив зізнався, що незаконно отримав інформацію про Меган Маркл: реакція герцогині Несподівана реакція: що насправді думає Єлизавета II про інтерв'ю Меган і Гаррі Кейт Міддлтон і принц Вільям виїхали з палацу на тлі скандалу з Меган і Гаррі
принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться

Популярні статті

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти