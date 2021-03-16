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Кохана покійного екссоліста "Иванушек" потрапила до психіатричної лікарні через спадщину

Сьогодні, 19:15

Боротьба за спадок співака триває

Боротьба за спадщину екссоліста групи "Іванушки International" Олега Яковлєва, який помер в 2017 році , розгорнулася з новою силою.

Співак залишив три квартири в Москві, також житло в Чорногорії і Болгарії. Цивільної дружини співака Олександри Куцевол не виявилося в заповіті, але вона не збирається здаватися і претендує на спадщину артиста. Як пише StarHit, Куцевол оселилася в одній з квартир Олега в центрі Москви і не хоче з'їжджати. І навіть судові пристави поки не можуть її виселити.

Олег Яковлєв з Олександрою Куцевол
Олег Яковлєв з Олександрою Куцевол
Фото: Instagram.com

Цивільна дружина покійного артиста надала довідку про те, що в зараз проходить лікування в психлікарні.

"Куцевол робить все, щоб відтягнути момент, коли їй все-таки доведеться покинути житлову площу", – розповів актор Олексій Шаранін, близький друг одного із законних спадкоємців.

Повідомляється, що раніше Олександра Куцевол подавала в суд в спробі оскаржити заповіт, але програла.

Раніше ми розповідали, що триває боротьба за квартиру покійної Жанни Фріске.

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