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Спогад дня: Чапкіс і його знаменитий повзунець з ансамблем Вірського у 1958-му (відео)

Сьогодні, 16:16

Один з найважливіших періодів життя Григорія Чапкіса пов'язаний зі спільною роботою з артистом балету Павлом Вірським. Артисти співпрацювали 27 років

Легендарний танець Григорія Чапкіса
Легендарний танець Григорія Чапкіса
Фото: Скріншот з YouTube

Вчора, 13 червня, світ втратив легендарного українського хореографа, Григорія Чапкіса. Знаменитий танцюрист помер через ускладнення, викликані коронавірусом, який він переніс у 2020 році. Сьогодні сотні тисяч українців згадують спадщину, яку залишив за собою чудовий танцюрист. Одним з них, по праву, є складний і ефектний танець Чапкіса в складі ансамблю Вірського.

Відео, яке було опубліковано на YouTube ще рік тому, було знято в 1958 році. Тоді танцюристу було 28 років. Багато українців з приємною ностальгією знову і знову повертаються до цього виступу Григорія Чапкіса.

Повзунець – український танець, який поставив Павло Вірський, грунтуючись на народних традиціях. Це яскравий чоловічий танець, всі елементи якого танцюрист виконує навприсядки, що досить складно. Однак Григорій Чапкіс зробив це неперевершено. Танцюрист, якого навчила танцювати сама вулиця, став одним з найвидатніших в своїй справі.

Дивіться постановку "Повзунець" у виконанні Григорія Чапкіса та ансамблю Вірського:

У 1946 році Григорій Чапкіс був зарахований артистом балету в Державний ансамбль пісні і танцю України під керівництвом Чернишової (в результаті був перейменований в Національний академічний ансамбль танцю України імені П. Вірського). На той момент Григорію Чапкісу було всього 16 років. Танцюрист став гордістю ансамблю.

За більш, ніж 25 років роботи в танцювальному колективі, Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і взяв участь в 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.

Хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 рік минулої ночі:

Раніше ми розповіли 5 найбільш незвичайних і цікавих фактів про легендарного Григорія Чапкіса.

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