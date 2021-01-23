Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вісім дружин, "Еммі" і заморожування тіла: дивовижні факти з життя Ларрі Кінга

Сьогодні, 16:38

Американський телеведучий помер після зараження коронавірусом

Ларрі Кінг помер у віці 87 років після того, як заразився коронавірусом. Його шоу занесено у книгу рекордів Гіннеса, у нього є зірка на "Алеї слави", і саме Кінгу у 2000 році Путін сказав знамениту фразу "вона потонула".

Сьогодні.Lifestyle розповідають цікаві факти з життя Ларрі Кінга.

Телеведучий Ларрі Кінг
Телеведучий Ларрі Кінг
Фото: Getty Images

Ларрі Кінг: біографія

Майбутній найвідоміший телеведучий США виріс у Брукліні. Ларрі народився в єврейській родині емігрантів з Австрії та Білорусі. Він насилу закінчив школу, а в коледжі не навчався.

Його кар'єра почалася на радіо, де Кінг працював прибиральником, але завдяки щасливому випадку йому вдалося вийти в ефір.

Ларрі Кінг
Ларрі Кінг
Фото: Getty Images

Саме на радіостанції Ларрі Кінг запустив своє перше нічне шоу, куди запрошував гостей, а незабаром перебрався на канал CNN.

Читайте також:
Некролог. Борис Грачевський – токар, який створив легендарний "Єралаш"

За час своєї кар'єри Ларрі Кінг провів понад 60 тисяч інтерв'ю. Він спілкувався зі світовими зірками та політиками, серед яких були Дональд Трамп, Білл Клінтон і Володимир Путін.

Останній, до речі, у 2000 році відповів на запитання Ларрі Кінга про катастрофу атомного підводного човна "Курськ", сказавши знамениту фразу "вона потонула".

Цікаві факти з життя Ларрі Кінга

  • Ларрі Кінг вісім разів був одружений. У нього є четверо дітей від трьох дружин. Син та дочка померли в 2020 році.
  • На "Алеї слави" є іменна зірка Ларрі Кінга, він також є володарем премії "Еммі" та інших нагород.
  • Шоу Ларрі Кінга занесено в книгу рекордів Гіннесса як найтриваліше шоу на телебаченні з беззмінним ведучим.
  • Голосом Ларрі Кінга в мультфільмах "Шрек 2", "Шрек 3" і "Шрек назавжди" говорить потворна зведена сестра Доріс.

Ларрі Кінг
Ларрі Кінг
Фото: Getty Images

  • У 2011 році в ефірі CNN Ларрі заявив, що планує заморозити своє тіло після смерті за допомогою кріоніки – технології глибокого охолодження тіла.
  • У 2017 році у журналіста діагностували рак легені. Але хворобу виявили на ранній стадії, тому Ларрі прооперували, при цьому видалили 20% органу і тим самим врятували йому життя.
  • У 1989 році під час інтерв'ю з Дональдом Трампом Кінг запитав: "Ви можете поставити людей в незручне становище і змусити їх відчувати дискомфорт, якщо захочете – як Ви це робите!?", на що Трамп попросив у ведучого дозволу посунутися подалі, так як у Кінга погано пахло з рота.
  • Ларрі Кінг видав декілька книг про хвороби серця, так як сам стикався з цим – в 1987 році він переніс серцевий напад.

Особисте життя Ларрі Кінга

Ларрі Кінг вісім разів укладав шлюб і вісім разів розлучався. Вперше він одружився, коли йому було 19 років. Першою дружиною Ларрі стала однокурсниця.

Далі він був одружений на Аннет Кайє, яка народила йому сина, потім на моделі "Playboy" Алін Акінс, з якою, до речі, йшов під вінець двічі.

Ларрі Кінг та його дружина Шон
Ларрі Кінг та його дружина Шон
Фото: Getty Images

Дружинами телеведучого також були вчителька, бізнесвумен і акторка. Останній шлюб Ларрі з акторкою і телеведучою Шон Кінг тривав 22 роки. Вони розлучилися в 2019-му.

Раніше ми згадували самі епічні ляпи з некрологами у 2020 році.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА Антон Птушкін про рідний Луганськ: "Почуття дому - це для мене біль, втрачена річ" Сергій Притула заявив про завершення акторської кар'єри
телеведучий Ларри Кинг
Реклама

Новини партнерів

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР

Популярні статті

Сьогодні, 05:28Психо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

Вчора, 18:50Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Вчора, 17:32Психо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Вчора, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Вчора, 11:04Зірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Вчора, 06:40Events

День Соборності України: цікаві факти

Вчора, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Вчора, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

21 січняЗірково

Меган, це ти? На сімейному фото Байденів помітили герцогиню Сассекську

21 січняЗірково

"У артистів немає кордонів": Яна Соломко про свій переїзд до Росії

21 січняСмачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

21 січняЗірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

21 січняПсихо

Магічна дата 21.01.2021: як правильно задумати бажання, щоб прихилити удачу

21 січняФаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

21 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняПсихо

Магічна дата 21.01.2021: що віщує цей день для нас усіх

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти