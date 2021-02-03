Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Під час зйомок серіалу "Виклик 2" актори самі локалізували пожежу в Києві

Сьогодні, 14:40

Зйомки нового сезону для команди серіалу стали справжньою перевіркою довіри один одному

Телеканал "Україна" спільно з компаніями IVORY films і "Теле Про", а також у тісній співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, продовжують роботу над серіалом "Виклик". Наразі велика творча команда готує для телеглядачів нові захоплюючи історії з життя рятувальників. Днями сценаристом однієї з сцен стало саме життя.

Під час фільмування чергового епізоду другого сезону серіалу "Виклик" знімальна група стала свідками пожежі: з автомобіля, який стояв неподалік на паркувальному майданчику, почав валити дим.

Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2"
Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2"
Фото: прес-служба

Творці одразу викликали службу порятунку, але чекати не стали – вони самостійно локалізували пожежу до прибуття вогнеборців, чим запобігли знищенню автівки.

Це трапилось настільки швидко та несподівано, що немало членів творчої групи про цей інцидент і геройство колег дізналися з новин. Так, актор Геннадій Попенко, який виконує одну з головних ролей у серіалі – майора Клименка, зізнався, що в цей час мав невелику перерву, тому від’їхав з майданчика у справах, а повернувшись, був вражений мужністю і героїзмом своїх колег, проте і сам йде на подібні ризики, яких на зйомках "Виклику" є немало.

Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2"
Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2"
Фото: прес-служба

"Головне – це команда, з якою ми працюємо, і підтримка одне одного. Нещодавно у нас була зйомка-реконструкція подій, коли у басейн кинули сухий лід. Він дав багато диму, і люди, які там були, загинули. Спершу режисери хотіли, щоб каскадери брали участь у зйомках, але за моєю пропозицією режисерка погодилась і вирішила зробити це силами акторів. І ми це робили реально – не зі сценічним димом, а сухим льодом, тому всі відчували небезпеку і хвилювались, проте водолаз, який знаходився під водою, давав нам подихати киснем і продовжити сцену порятунку. Ця зйомка була справжньою перевіркою довіри", – розповів актор Геннадій Попенко.

І це не просто слова, адже у другому сезоні з’явиться багато нових персонажів, з якими Клименку та іншим членам команди доведеться знайти спільну мову. Ситуації, показані у серіалі, взяті з реального життя, тому глядачі зможуть співпереживати та вчитись у героїв улюбленого серіалу.

Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2"
Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2"
Фото: прес-служба

"У другій частині "Виклику" ми підходимо до справ ще з більшою відповідальністю. Адже вже є досвід 40 серій. Ми дуже уважно слухаємо поради працівників ДСНС. І, звичайно, намагаємось зробити видовищну картинку", – поділився зірка серіалу "Виклик" Генадій Попенко.

Головні ролі у фільмі зіграють Ірина Малигіна, Геннадій Попенко, Роман Новак, Володимир Гончаров, Олексій Хільский, Дмитро Бурма, Володимир Осадчий, Євгенія Нечипоренко, Микола Грушковський та інші. А також реальні співробітники ДСНС. Ведуча скріптед-реаліті – Світлана Усенко.

Режисерами-постановниками картини стали Дмитро Пометньов, Олександра Гончарова та Олексій Даруга. Оператори-постановники – Іван Бородін, Дмитро Литвиненко і Сергій Стеценко. Продюсери – Олена Канішевська, Ірина Жигалюк, Світлана Усенко, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Захарій Гринишин. Створенням сценарію і контролем творчого процесу займається компанія "Теле Про". Виробництвом серіалу на замовлення каналу "Україна" займається продакшн IVORY films.

Раніше бабка з шоу "Маска" дала першу підказку про себе.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кращі світові канали тепер у вашому телевізорі - Volia оголосила про співпрацю з Viasat World Сара Джессіка Паркер проговорилася про новий сезон серіалу "Секс і місто": що очікує глядачів Серіал "Бріджертони" підірвав Netflix і перевершив "Відьмака": шоу подивилося 82 мільйони глядачів Розпусне 19-те століття і темношкірі аристократи. Чому серіал "Бріджертони" влаштував справжній бум
серіали зйомки в Україні телеканал Україна
Реклама

Новини партнерів

Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
75-летняя мама Наташи Королевой впечатлила формами в бикини
75-летняя мама Наташи Королевой впечатлила формами в бикини
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених

Популярні статті

Сьогодні, 09:59Зірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

Вчора, 17:32Смачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

Вчора, 12:42Смачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

Вчора, 12:35Зірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

Вчора, 12:21Events

Іменини Інни: привітання з днем ангела

Вчора, 05:52Психо

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі

Вчора, 04:30Фаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

1 лютогоЗірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

1 лютогоЗірково

Дружина Олександра Скічка переїхала з ним до Черкас: "Житимемо на два міста"

1 лютогоМодно

Як почистити ювелірні прикраси в домашніх умовах

1 лютогоЗірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

1 лютогоСмачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

1 лютогоЗірково

Чому ім'я Меган Маркл зникло зі свідоцтва про народження сина

1 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

31 січняЗірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

Новини партнерів

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Пирог, коржики и маффины: рецепты нежной выпечки на молоке
Пирог, коржики и маффины: рецепты нежной выпечки на молоке
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти