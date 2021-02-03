Під час зйомок серіалу "Виклик 2" актори самі локалізували пожежу в Києві

Зйомки нового сезону для команди серіалу стали справжньою перевіркою довіри один одному

Телеканал "Україна" спільно з компаніями IVORY films і "Теле Про", а також у тісній співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, продовжують роботу над серіалом "Виклик". Наразі велика творча команда готує для телеглядачів нові захоплюючи історії з життя рятувальників. Днями сценаристом однієї з сцен стало саме життя.

Під час фільмування чергового епізоду другого сезону серіалу "Виклик" знімальна група стала свідками пожежі: з автомобіля, який стояв неподалік на паркувальному майданчику, почав валити дим.

Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2" Фото: прес-служба

Творці одразу викликали службу порятунку, але чекати не стали – вони самостійно локалізували пожежу до прибуття вогнеборців, чим запобігли знищенню автівки.

Це трапилось настільки швидко та несподівано, що немало членів творчої групи про цей інцидент і геройство колег дізналися з новин. Так, актор Геннадій Попенко, який виконує одну з головних ролей у серіалі – майора Клименка, зізнався, що в цей час мав невелику перерву, тому від’їхав з майданчика у справах, а повернувшись, був вражений мужністю і героїзмом своїх колег, проте і сам йде на подібні ризики, яких на зйомках "Виклику" є немало.

Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2" Фото: прес-служба

"Головне – це команда, з якою ми працюємо, і підтримка одне одного. Нещодавно у нас була зйомка-реконструкція подій, коли у басейн кинули сухий лід. Він дав багато диму, і люди, які там були, загинули. Спершу режисери хотіли, щоб каскадери брали участь у зйомках, але за моєю пропозицією режисерка погодилась і вирішила зробити це силами акторів. І ми це робили реально – не зі сценічним димом, а сухим льодом, тому всі відчували небезпеку і хвилювались, проте водолаз, який знаходився під водою, давав нам подихати киснем і продовжити сцену порятунку. Ця зйомка була справжньою перевіркою довіри", – розповів актор Геннадій Попенко.

І це не просто слова, адже у другому сезоні з’явиться багато нових персонажів, з якими Клименку та іншим членам команди доведеться знайти спільну мову. Ситуації, показані у серіалі, взяті з реального життя, тому глядачі зможуть співпереживати та вчитись у героїв улюбленого серіалу.

Кадри зі зйомок серіалу "Виклик 2" Фото: прес-служба

"У другій частині "Виклику" ми підходимо до справ ще з більшою відповідальністю. Адже вже є досвід 40 серій. Ми дуже уважно слухаємо поради працівників ДСНС. І, звичайно, намагаємось зробити видовищну картинку", – поділився зірка серіалу "Виклик" Генадій Попенко.

Головні ролі у фільмі зіграють Ірина Малигіна, Геннадій Попенко, Роман Новак, Володимир Гончаров, Олексій Хільский, Дмитро Бурма, Володимир Осадчий, Євгенія Нечипоренко, Микола Грушковський та інші. А також реальні співробітники ДСНС. Ведуча скріптед-реаліті – Світлана Усенко.

Режисерами-постановниками картини стали Дмитро Пометньов, Олександра Гончарова та Олексій Даруга. Оператори-постановники – Іван Бородін, Дмитро Литвиненко і Сергій Стеценко. Продюсери – Олена Канішевська, Ірина Жигалюк, Світлана Усенко, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Захарій Гринишин. Створенням сценарію і контролем творчого процесу займається компанія "Теле Про". Виробництвом серіалу на замовлення каналу "Україна" займається продакшн IVORY films.

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