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Онука Ющенка прокоментувала чутки про свої пластичні операції

Сьогодні, 15:33

Доменіка опублікувала архівні фото

Виступ онучки Віктора Ющенка Доменіки на проєкті "Голос країни" активно обговорюється . Хтось обговорює вокал, а хтось пластичні операції дівчата. Доменіка вирішила сама в Instagram прокоментувати чутки про пластик.

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Дівчина опублікував в Instastories свої дитячі фото, щоб довести, що хірургічних втручань не було.

"Що стосується моїх так званих" видалених грудочок Біша, підтягнутих розпірних очей і ринопластики ", – можете забути. Дякую мамі і татові за особу, яку вони мені подарували ", – підписала фото Доменіка.

Ми пропонуємо подивитися фото Доменіки. Так дівчина виглядає зараз.

Доменіка Ющенко
Доменіка Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменіка Ющенко
Доменіка Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменіка Ющенко
Доменіка Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

А кілька років тому Доменіка Ющенко виглядала так.

Доменіка Ющенко
Доменіка Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменіка Ющенко
Доменіка Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

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пластична операція
Джерело: instagram.com/domenika_yushchenko
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