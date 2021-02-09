Онука Ющенка прокоментувала чутки про свої пластичні операції
Доменіка опублікувала архівні фото
Виступ онучки Віктора Ющенка Доменіки на проєкті "Голос країни" активно обговорюється . Хтось обговорює вокал, а хтось пластичні операції дівчата. Доменіка вирішила сама в Instagram прокоментувати чутки про пластик.
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Дівчина опублікував в Instastories свої дитячі фото, щоб довести, що хірургічних втручань не було.
"Що стосується моїх так званих" видалених грудочок Біша, підтягнутих розпірних очей і ринопластики ", – можете забути. Дякую мамі і татові за особу, яку вони мені подарували ", – підписала фото Доменіка.
Ми пропонуємо подивитися фото Доменіки. Так дівчина виглядає зараз.
А кілька років тому Доменіка Ющенко виглядала так.
Раніше в Мережі розкритикували нові фото Ольги Сумської.
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