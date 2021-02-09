Онука Ющенка прокоментувала чутки про свої пластичні операції

Доменіка опублікувала архівні фото

Виступ онучки Віктора Ющенка Доменіки на проєкті "Голос країни" активно обговорюється . Хтось обговорює вокал, а хтось пластичні операції дівчата. Доменіка вирішила сама в Instagram прокоментувати чутки про пластик.

Якщо хочете здивувати кохану людину в День святого Валентина і щоб про вашому сюрприз потім розповідали друзям, пропонуємо 14 оригінальних ідей до свята.

Дівчина опублікував в Instastories свої дитячі фото, щоб довести, що хірургічних втручань не було.

"Що стосується моїх так званих" видалених грудочок Біша, підтягнутих розпірних очей і ринопластики ", – можете забути. Дякую мамі і татові за особу, яку вони мені подарували ", – підписала фото Доменіка.

Ми пропонуємо подивитися фото Доменіки. Так дівчина виглядає зараз.

Доменіка Ющенко Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменіка Ющенко Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменіка Ющенко Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

А кілька років тому Доменіка Ющенко виглядала так.

Доменіка Ющенко Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменіка Ющенко Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Раніше в Мережі розкритикували нові фото Ольги Сумської.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися