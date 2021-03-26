Внучка першого прем'єр-міністра України Фокіна повернулася в шоу-бізнес і презентувала пісню
Маша Фокіна випустила нову пісню після чотирирічної перерви
Маша Фокіна – не тільки внучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який через неї потрапив в скандал, але і співачка, актриса і дизайнерка.
Сьогодні Фокіна після чотирирічної паузи в кар'єрі представила свій новий трек "Приймаю я". Маша призупинила кар'єру заради сім'ї – зараз вона виховує дворічного сина Габріела і живе на дві країни, в Україні і США.
Нова пісня, до речі, про прийняття себе і "темниы сторони" свого партнера.
Нагадаємо, минулого року Фокіна потрапила у великий політичний скандал. В інтерв'ю "Світському життю" Маша заявила, що нібито завдяки їй Вітольд Фокін став членом тристоронньої контактної групи, яка працює над врегулюванням конфлікту на Донбасі.
До речі, пізніше Вітольд Фокін був виведений з делегації України в Тристоронній контактній групі і звільнений від виконання обов'язків першого заступника голови делегації.
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