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Внучка першого прем'єр-міністра України Фокіна повернулася в шоу-бізнес і презентувала пісню

Сьогодні, 17:28

Маша Фокіна випустила нову пісню після чотирирічної перерви

Маша Фокіна – не тільки внучка першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який через неї потрапив в скандал, але і співачка, актриса і дизайнерка.

Сьогодні Фокіна після чотирирічної паузи в кар'єрі представила свій новий трек "Приймаю я". Маша призупинила кар'єру заради сім'ї – зараз вона виховує дворічного сина Габріела і живе на дві країни, в Україні і США.

Нова пісня, до речі, про прийняття себе і "темниы сторони" свого партнера.

Нагадаємо, минулого року Фокіна потрапила у великий політичний скандал. В інтерв'ю "Світському життю" Маша заявила, що нібито завдяки їй Вітольд Фокін став членом тристоронньої контактної групи, яка працює над врегулюванням конфлікту на Донбасі.

До речі, пізніше Вітольд Фокін був виведений з делегації України в Тристоронній контактній групі і звільнений від виконання обов'язків першого заступника голови делегації.

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