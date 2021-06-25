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Володимир Зеленський пояснив, за що кохає свою дружину найбільше і чому вони разом

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 червня, 12:40
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Володимир Зеленський у шлюбі з Оленою Зеленською вже понад 17 років. Президент назвав причину, по якій він все життя разом зі своєю дружиною
/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент України Володимир Зеленський, який раніше нагородив Віталія Борисюка та Миколи Боклана почесними званнями, розповів, що його дружина Олена завжди була дуже відвертою. Також, за словами Зеленського, Олена Зеленська як "сірий кардинал" – завжди відчуває людей і їхні мотиви.

Про стосунки зі своєю дружиною Володимир Зеленський розповів в програмі "VIP з Наталією Мосейчук", яке було опубліковано на YouTube.

"Вона дуже відверта і завжди такою була, тому я все життя з нею. У неї є почуття на людей, вона такий сірий кардинал у нас вдома", – розповів Володимир Зеленський.

На запитання ведучої про те, висловлює чи перша леді свою думку про його оточення, він відповів, що впевнений в людях, які поруч з ним. Але визнав, що його дружина має хорошу інтуїцію.

"Вона точно мене любить і знає, хто я. Для мене вона найкраща", – сказав Зеленський.

Олена і Володимир Зеленські
Олена і Володимир Зеленські / Фото: пресслужба

Весілля Володимира та Олени Зеленських відбулася 6 вересня 2003 року. Уже через рік народився їхня перша дитина – дочка Олександра, а у 2013 році у пари народився син Кирило.

Дивіться в сюжеті, як Володимир Зеленський відсвяткував 43-річчя кілька місяців тому:

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська зізналася, що любить готувати президенту України та хто головний на кухні.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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