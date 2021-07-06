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Володимир Остапчук зіграє мажора у фільмі Де гроші

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 липня, 13:12
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Зйомки сцени за участю Володимира Остапчука відбувалися в заміському ресторанному комплексі під Києвом. За сюжетом, він – пафосний власник ресторану.
Володимир Остапчук зіграє «мажора» у фільмі DZIDZIO «Де гроші»
Володимир Остапчук зіграє «мажора» у фільмі DZIDZIO «Де гроші» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук став запрошеним актором комедії-квесту "Де гроші" режисера Михайла Хоми (DZIDZIO). Володимир зіграє роль власника дорогого ресторану, якого з головним героєм пов'язують несподівані стосунки.

Зйомки сцени за участю Володимира Остапчука відбувалися в заміському ресторанному комплексі під Києвом. За сюжетом, він – пафосний власник ресторану, куди приїжджають на святкування деякої події герої Михайла (DZIDZIO) і Ади Роговцевої.

Володимир Остапчук зіграє
Володимир Остапчук зіграє "мажора" у фільмі DZIDZIO "Де гроші" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Володимир Остапчук розповів про свою роль:

Макс – "мажор", ресторатор на Бентлі, культ якого – гроші. Молодий, гарний і нікчемний. В його кабінеті все викладено грошима, сцена де він зустрічається з героєм DZIDZIO, відбувається, коли Макс пачками рахує гроші. Я стільки в реальному житті не рахував. Із загальної у нас з моїм героєм – кілька схожий стиль одягу, манери спілкування, можливо зовнішній типаж, в іншому ми повні протилежності.

Телеведучий не приховує свою пристрасть до несподіваних, часто епатажних образів. Зокрема, в шоу "Маска" Володимир Остапчук на кожному ефірі вражав глядачів перевтіленнями в різних персонажів. Йому такі перевтілення подобаються:

Завжди круто ставлюся до таких рішень! Дякую каналу "Україна" і нашій команді, що дозволяють відійти від пісних костюмів і трохи побешкетувати на сцені. Я веселий, люблю життя і віддавати енергію, хтось на вулиці колись назвав мене "український Джим Керрі" – таке порівняння мені подобається.

Роль у фільмі "Де гроші" – не перший досвід зіркового ведучого телеканалу "Україна" в кіно. Володимир Остапчук уже зіграв пілота-веселуна, тепер мажора-ресторатора, а далі чекає головних ролей. Володимир розповів, що найбільше йому подобаються комедійні ролі і справжній європейський вигляд картинки. А також, зізнався – мріє коли-небудь зіграти героя-коханця.

Володимир Остапчук зіграє
Володимир Остапчук зіграє "мажора" у фільмі DZIDZIO "Де гроші" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Комедія-квест "Де гроші" вразить глядачів іскрометним гумором, знайомими обличчями і мріями головного героя. А ще – спецефектами і голлівудської картинкою", – поділився Володимир Остапчук.

Кінострічка з'явиться в кінотеатрах вже восени. Генеральний медіа партнер – телеканал "Україна".

Телеканал "Україна" представив 12-серійний серіал "САГА" – дивіться відео:

Раніше ми повідомляли, що Наталія Холоденко знялася у фільмі Де гроші – як відбувся дебют психолога.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

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