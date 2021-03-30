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Володимир Остапчук повідомив про горе в сім'ї: Встиг попрощатися минулого тижня

Сьогодні, 10:33

У телеведучого померла бабуся

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, якому довелося навчитися водити мотоцикл, повідомив підписникам сумну новину – у нього померла рідна бабуся. Ведучий терміново виїхав до рідного міста – Умані.

Сумними новинами Остапчук поділився в Instastories, де опублікував фото дороги.

"Поїхав до Умані. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися", – написав Володимир.

Скріншот: Instagram

Раніше Володимир повідомляв в Instagram, що його 95-річна бабуся перенесла інсульт. Жінка впала, розбила голову, після чого батьки Остапчука, які живуть в Умані, забрали її до себе.

Шоумен Володимир Остапчук
Шоумен Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Володимир Остапчук народився і виріс в Умані, до Києва він переїхав 2009 року, де закінчив школу телеведучих і почав працювати в сфері медіа та шоу-бізнесу.

Нагадаємо, Володимир Остапчук розповів, чому зараз він не може нормально спілкуватися зі своїми дітьми наживо.

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