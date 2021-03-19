Остапчук не може домовитися про зустрічі з дітьми: Спроби безуспішні

Ведучий шоу "Маска" може бачити дітей тільки 30-50 хвилин на день, в школі і садку

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, який раніше відпочивав у Буковелі без дружини, розповів, чому зараз він не може нормально спілкуватися зі своїми дітьми наживо.

Володимир Остапчук з дочкою Емілією і сином Еваном Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Спілкуючись зі своїми підписниками в Instagram, Володимир відповів на запитання про дітей і зізнався, що на цей момент не може нормально бачитися з ними.

"Для цього має бути нормальним спілкування двох батьків. Мої спроби нормалізувати спілкування поки безуспішні. Забирати і відвозити – не мій варіант, хоч і законний. Хочу максимально захистити дітей від стресу. Отже, поки бачу їх тільки в школі і садку, по 30-50 хвилин кілька раз на тиждень. І чекаю рішення щодо встановлення графіка відвідування дітей", – пояснив Володимир.

Скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, з 2007 по 2020 рік Володимир Остапчук був одружений з Оленою Войченко, у шлюбі з якою у нього народилося двоє дітей – дочка Емілія і син Еван. З жовтня 2020 року одружений на нотаріусі Христині Остапчук (в дівоцтві Горняк).

Раніше дружина Володимира Остапчука сексуально позувала на пляжі в напівпрозорій сукні.

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