Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Володимир Остапчук отримав букет на 14 лютого від колишнього залицяльника своєї дівчини

Сьогодні, 19:30

Телеведучий розповів про забавний випадок із особистого життя

Ведучий грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, який приміряв на себе жіночий образ, згадав найяскравіші презенти, які йому коли-небудь дарували на День закоханих. Одного разу йому вручили букет, який спочатку призначався його дівчині.

Щоб уникнути подібних курйозів, слід ретельно підготуватися до 14 лютого. Що подарувати, куди піти, і як взагалі провести День Валентина, ми розповідаємо в спецпроекті Loveхакі до Дня закоханих.

Ведучий Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук
Фото: телеканал "Україна"

У цьому році Володимир Остапчук із дружиною відзначатимуть романтичне свято на Мальдівах, куди пара вирушила кілька днів тому.

Читайте також:
"Хто забрав у Вовки труселя?": голий Остапчук прикрився фруктом на Мальдівах

"Ми з дружиною Христиною втекли на Мальдіви – вже майже тиждень кайфуємо і засмагаємо. Тільки ми вдвох, романтична вечеря і океан – кращого подарунка на 14 лютого і не придумати", – говорить ведучий масштабного шоу "Маска".

Володимир Остапчук та Христина Горняк відпочивають на Мальдівах
Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Та, мабуть, кожен з нас хоча б раз у житті отримував презент, який викликав неоднозначні почуття. І у Володимира такий теж був.

"Колись на День Святого Валентина мені подарували квіти, в яких була записка з текстом: "Я все одно тебе кохаю. Сергій". Виявилося, що моя знайома подарувала мені букет, який за три дні до цього їй подарував її таємний залицяльник, – з усмішкою згадує Остапчук. – А ось один із найяскравіших подарунків у це свято – це наша з Христиною поїздка до Барселони минулого року".

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на каналі "Україна".

Раніше Володимир Остапчук розповів секретні деталі шоу "Маска".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Оце романтика! Які знаменитості освідчилися або одружилися на День закоханих 5 ідей побачень, які зведуть дівчину з розуму Романтичний вікенд в Україні на День святого Валентина: куди поїхати
подарунки День закоханих Владимир Остапчук
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера

Популярні статті

Сьогодні, 16:12Смачно

Як правильно варити яйця: різні способи

Сьогодні, 11:28Events

Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

Сьогодні, 05:10Психо

Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Терези ризикують стати банкрутом, а Скорпіону потрібно пригальмувати

Вчора, 19:41Зірково

Кейт Міддлтон задумалася про зміну зовнішнього вигляду

Вчора, 19:39Events

Китайський Новий рік: прикольні привітання і яскраві листівки

Вчора, 19:16Зірково

"Дружина вигнала з дому": Максим Галкін заспівав про Аллу Пугачову (відео)

Вчора, 17:08Зірково

Камалія відреагувала на слова Полякової, яка назвала її "цицькатою і з товстими ногами"

Вчора, 16:02Events

Китайський Новий рік дивовижні: традиції та прикмети свята

Вчора, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 13:14Смачно

Яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку – 12 начинок

Вчора, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Вчора, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Вчора, 10:19Зірково

Леся Нікітюк пояснила, чому не братиме участі в "Холостячці": відео

Вчора, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

10 лютогоСмачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

10 лютогоСмачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Новини партнерів

Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
5 необычных блюд из мяса, которые понравятся любому мужчине
5 необычных блюд из мяса, которые понравятся любому мужчине

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти