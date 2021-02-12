Володимир Остапчук отримав букет на 14 лютого від колишнього залицяльника своєї дівчини

Телеведучий розповів про забавний випадок із особистого життя

Ведучий грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, який приміряв на себе жіночий образ, згадав найяскравіші презенти, які йому коли-небудь дарували на День закоханих. Одного разу йому вручили букет, який спочатку призначався його дівчині.

Щоб уникнути подібних курйозів, слід ретельно підготуватися до 14 лютого. Що подарувати, куди піти, і як взагалі провести День Валентина, ми розповідаємо в спецпроекті Loveхакі до Дня закоханих.

Ведучий Володимир Остапчук Фото: телеканал "Україна"

У цьому році Володимир Остапчук із дружиною відзначатимуть романтичне свято на Мальдівах, куди пара вирушила кілька днів тому.

"Ми з дружиною Христиною втекли на Мальдіви – вже майже тиждень кайфуємо і засмагаємо. Тільки ми вдвох, романтична вечеря і океан – кращого подарунка на 14 лютого і не придумати", – говорить ведучий масштабного шоу "Маска".

Володимир Остапчук та Христина Горняк відпочивають на Мальдівах

Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Та, мабуть, кожен з нас хоча б раз у житті отримував презент, який викликав неоднозначні почуття. І у Володимира такий теж був.

"Колись на День Святого Валентина мені подарували квіти, в яких була записка з текстом: "Я все одно тебе кохаю. Сергій". Виявилося, що моя знайома подарувала мені букет, який за три дні до цього їй подарував її таємний залицяльник, – з усмішкою згадує Остапчук. – А ось один із найяскравіших подарунків у це свято – це наша з Христиною поїздка до Барселони минулого року".

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на каналі "Україна".

Раніше Володимир Остапчук розповів секретні деталі шоу "Маска".

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