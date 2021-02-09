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"Хто забрав у Вовки труселя?": голий Остапчук прикрився фруктом на Мальдівах

Сьогодні, 19:20

Шанувальники припустили, що ведучий програв в карти

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який раніше шокував перевтіленням у вампіра, поділився провокаційним фото з підписниками.

Днями Володимир з його дружиною Христиною Горняк полетіли на сонячні Мальдіви, звідки активно діляться кадрами в Instagram-Stories. Але перше фото з відпочинку в стрічці ведучого стало особливим – Володимир Остапчук позував повністю оголеним, а ківі, яке тримала його дружина в руках, стало альтернативою плавок.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"А який ти фрукт?", – поцікавився Володимир Остапчук у фоловерів.

У коментарях і підписники, і колеги ведучого не втрималися від жартів. Більшість оцінили фотографію і підтримали позитивний настрій ведучого.

"Видно, що там не холодно. Ківі великий", – написав Слава Дьомін.

Скріншот Instagram

"Хто забрав у Вовки труселя?! Я знаю, це ти у Христини в карти програв!", – написала підписниця.

Название

"Вова, і ось як після цієї фотографії мені їсти свій улюблений ківі".

Скріншот Instagram

Але були і ті, хто неоднозначно відреагував на фото.

Скріншот Instagram

Раніше дружина Володимира Остапчука опинилася у травматолога.

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