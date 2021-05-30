Віталій Козловський перефарбував волосся – його у ту ж мить порівняли з Біланом: дивіться фото

Дивлячись на Віталіка нам теж захотілося поміняти зачіску!

Віталій Козловський Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Готові посперечатися, що Віталій Козловський може надихнути багатьох на зміну іміджу. Співак перефарбував волосся і тепер він блондин з темною бородою.

Зміни відбулися заради нового кліпу, розповів Козловський в своєму Instagram-профілі.

"Трошки змінив зовнішність, але душею залишаюся собою. Все заради нового кліпу на пісню "Доктор", який ми прямо зараз знімаємо", – написав у публікації співак.

Багато прихильниць Віталіка в захваті від його нового кольору, хоча є і ті, кому більше подобається Козловський з темним волоссям:

"Несподівано круто! Подумати не могла, що білий колір тобі так личитиме, прям вау!"

"Віталік, повернися. Так на себе не схожий"

"Тобі дуже личить цей колір"

Скріншот: instagram.com/vkozlovskiy

Цікаво, що артиста навіть порівняли зі співаками Дімою Біланом і Малумою:

Скріншот: instagram.com/vkozlovskiy

Скріншот: instagram.com/vkozlovskiy

Дима Білан

Фото: instagram.com/bilanofficial

Малума

Фото: instagram.com/maluma

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