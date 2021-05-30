Віталій Козловський перефарбував волосся – його у ту ж мить порівняли з Біланом: дивіться фото
Дивлячись на Віталіка нам теж захотілося поміняти зачіску!
Готові посперечатися, що Віталій Козловський може надихнути багатьох на зміну іміджу. Співак перефарбував волосся і тепер він блондин з темною бородою.
Зміни відбулися заради нового кліпу, розповів Козловський в своєму Instagram-профілі.
"Трошки змінив зовнішність, але душею залишаюся собою. Все заради нового кліпу на пісню "Доктор", який ми прямо зараз знімаємо", – написав у публікації співак.
Багато прихильниць Віталіка в захваті від його нового кольору, хоча є і ті, кому більше подобається Козловський з темним волоссям:
- "Несподівано круто! Подумати не могла, що білий колір тобі так личитиме, прям вау!"
- "Віталік, повернися. Так на себе не схожий"
- "Тобі дуже личить цей колір"
Цікаво, що артиста навіть порівняли зі співаками Дімою Біланом і Малумою:
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